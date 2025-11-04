PROPONEN TRIPLICAR LA PENSIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RETIRADOS EN RÍO NEGRO

Una propuesta legislativa busca triplicar el monto de la pensión vitalicia para los bomberos voluntarios retirados de Río Negro. El proyecto apunta a modificar la ley provincial vigente para que el beneficio pase de un salario mínimo vital y móvil a tres, con lo cual el haber mensual se ubicaría entre $1.000.000 y $1.200.000.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas con el legislador Javier Acevedo. Allí se detalló que la iniciativa fue elaborada tras una reunión con retirados y pensionadas, quienes manifestaron la dificultad de sostener sus gastos cotidianos y tratamientos médicos con la pensión actual, de apenas $322.000. La normativa en cuestión es la ley 168, artículo 33.

Acevedo destacó que “salvaron vidas arriesgando la propia” y que hoy tienen entre 75 y 85 años, muchos con enfermedades respiratorias crónicas originadas en años de servicio sin elementos de protección adecuados. “No es un privilegio, sino una reparación”, explicó sobre la propuesta, que busca valorar una trayectoria de servicio desinteresado.

Acevedo también mencionó a provincias como Córdoba y Misiones, donde ya se implementaron políticas de fortalecimiento de este reconocimiento. El objetivo es recuperar el valor real de la pensión y garantizar condiciones dignas, especialmente frente al aumento sostenido de los costos en salud, alimentación y movilidad.

Según los primeros datos aportados por las asociaciones de bomberos, la medida alcanzaría a entre 620 y 650 personas en toda la provincia. El padrón definitivo se definirá junto a cada cuartel, contemplando la diversidad territorial de Río Negro, desde la cordillera hasta la Línea Sur.

Río Negro, 4 de noviembre de 2025