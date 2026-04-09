PROPONEN UN “PACTO PARENTAL” EN ESCUELAS PARA REGULAR EL USO DEL CELULAR

La legisladora Roberta Scavo impulsa un proyecto para implementar un “pacto parental” en escuelas de Río Negro. La iniciativa busca promover acuerdos entre familias y comunidades educativas para regular el uso de celulares y dispositivos digitales en chicos y adolescentes.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera, donde la dirigente explicó los alcances del proyecto y el debate que se abre en el sistema educativo provincial.

Scavo señaló que la propuesta no apunta a prohibiciones, sino a generar consensos. “No pretendemos imponer medidas obligatorias, sino promover una prueba piloto y además que las escuelas, los padres, los alumnos acuerden”, afirmó. En ese sentido, explicó que cada institución podrá adaptar el uso de la tecnología según sus propias necesidades.

La legisladora advirtió sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en los jóvenes. “Se trata de un aumento alarmante en los riesgos del uso excesivo de pantallas en la infancia”, indicó, y mencionó problemas como ansiedad, trastornos del sueño, déficit de atención y bajo rendimiento escolar.

Además, destacó la necesidad de recuperar los vínculos en el ámbito escolar. “Ni siquiera hay interacción entre los mismos chicos, o sea, esto de parar un ratito, mirarnos a los ojos y hablar”, sostuvo. El proyecto ya ingresó en la Legislatura y comenzará a debatirse en comisiones, con la posibilidad de incorporar aportes de distintos sectores.

Río Negro, 9 de abril del 2026.