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PROTESTA EN EL CENTRO DE NEUQUÉN

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La organización Libres Territorial se manifestará en el centro neuquino este miércoles. La convocatoria fue fijada a partir de las 10:30 horas en el monumento a San Martín. La medida de fuerza busca visibilizar el fuerte impacto generado por las medidas económicas nacionales.

La jornada se enmarca en un plan de lucha contra el ajuste vigente. Los manifestantes instalarán una olla popular como actividad central de la concentración en la vía pública. A través de este reclamo, la agrupación busca exponer la severa crisis de ingresos populares.

El reclamo principal apunta contra las decisiones adoptadas por el Ministerio de Capital Humano nacional. La entidad cuestiona fuertemente la interrupción del esquema de inclusión laboral Volver al Trabajo. Dicha medida administrativa privó de una asignación mensual indispensable a miles de hogares vulnerables.

Desde la conducción de la agrupación social advirtieron sobre el panorama actual de las familias. “Esta resolución suspende las asignaciones y priva del beneficio mensual de $78.000 a cerca de un millón de hogares en todo el país”, remarcaron los dirigentes al fundamentar la movilización.

Los dirigentes sociales sostienen que el recorte acentúa el deterioro del poder adquisitivo en los barrios. La pérdida de este ingreso empuja a numerosas familias al endeudamiento informal para subsistir. La imposibilidad de cubrir necesidades elementales genera un escenario de alta vulnerabilidad social en la región.

La protesta también pondrá el foco en la interrupción de suministros esenciales para programas sociales. La agrupación denuncia un progresivo retiro de la contención estatal en materia de medicamentos e insumos básicos. La falta de asistencia oficial complica el funcionamiento cotidiano de los comedores y merenderos comunitarios.

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