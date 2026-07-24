PROTESTA MAPUCHE EN CASA DE GOBIERNO: EXIGEN LA PERSONERÍA JURÍDICA PARA CUATRO COMUNIDADES

Integrantes del pueblo mapuche realizaron una marcha en el centro capitalino para rechazar una resolución del Ejecutivo provincial. La medida gubernamental denegó la personería jurídica a cuatro comunidades pertenecientes a la Zonal Trawnco.

La protesta pacífica concentró a referentes territoriales que sufrieron un desalojo en ese mismo sector durante el año pasado. Los manifestantes visibilizaron su reclamo mediante pancartas y expedientes en los accesos al edificio oficial.

Los voceros apuntaron directamente contra el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, por la firma de un dictamen institucional. Según explicaron, el informe frenó la tramitación a pesar de contar con avales de la Dirección de Personería Jurídica.

Durante la jornada, las comunidades exhibieron documentos históricos para demostrar la ocupación ininterrumpida de sus tierras ancestrales desde 1890. También citaron legajos de la Dirección de Tierras que registran la presencia de sus antepasados desde 1940.

Los manifestantes cuestionaron duramente los argumentos volcados en los expedientes oficiales del Ministerio de Gobierno. Calificaron los criterios de la gestión provincial como arbitrarios y discriminatorios hacia el estilo de vida comunitario.

“Catalogaron las tareas de cría de animales y subsistencia como actividades meramente recreativas”, remarcaron los representantes del colectivo. Denunciaron que esa visión desconoce el desarrollo cultural y las ceremonias que realizan habitualmente en el territorio.

Las organizaciones advirtieron que mantendrán las acciones de visibilización en Neuquén capital hasta lograr una respuesta concreta. Exigen una revisión urgente de las disposiciones administrativas para destrabar los expedientes paralizados en la administración pública.

El reclamo central exige que el Estado provincial respete el principio de preexistencia étnica contemplado en la Constitución Nacional. Las comunidades buscan obtener la personería jurídica definitiva tras varios años de gestiones administrativas infructuosas.