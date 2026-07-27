PROTESTA Y CRUCES VERBALES TRAS LA LIBERACIÓN DEL HOMBRE QUE AGREDIÓ BRUTALMENTE A UN PERRO

Un clima de extrema tensión se vivió este sábado en el barrio Belén de Neuquén. Decenas de manifestantes se concentraron en las calles Lago Viedma y Rosario para escrachar al hombre que golpeó salvajemente a un perro.

El sujeto está acusado de propinarle una brutal paliza a un perro indefenso que descansaba en la vía pública. El violento hecho generó un profundo repudio generalizado tras la difusión de las imágenes.

La indignación social escaló rápidamente luego de que la Justicia resolviera otorgarle la libertad al agresor. Ante el fallo judicial, los residentes y grupos proteccionistas autoconvocados decidieron llevar adelante una protesta masiva en su vivi

Las paredes del inmueble terminaron cubiertas con aerosol y pancartas que exigían condenas efectivas. Durante el escrache se registraron duros cruces verbales entre los manifestantes y familiares del acusado que salieron a insultarlos.

Un nutrido contingente policial montó un cordón de seguridad para resguardar la integridad del imputado. A pesar de los momentos de hostilidad, la multitud permaneció firme en el lugar reclamando penas ejemplares por maltrato animal.

El tribunal resolvió concederle al imputado una suspensión del juicio a prueba por carecer de antecedentes penales. La medida establece pautas estrictas que el agresor deberá cumplir rigurosamente durante un plazo de doce meses.

El acuerdo estipula la realización de 192 horas de tareas comunitarias y la donación de 240 kilos de alimento balanceado. Además, el imputado tendrá que realizar capacitaciones sobre bienestar animal para evitar la reactivación de la causa penal.