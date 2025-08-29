PUENTE POSTERGADO Y PROVINCIALISMO EN ALZA: OSVALDO LLANCAFILO ANALIZÓ LA EXPOSICIÓN DE FRANCO

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo consideró “agridulce” la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos en Diputados, al destacar que la postergación del puente sobre el arroyo La Rinconada vuelve a retrasar una obra que lleva 18 años de ejecución y más de 25 de necesidad. Aun así, celebró que “por lo menos tenemos la palabra oficial”, con una nueva fecha estimada de inauguración para fines de octubre.

La entrevista se realizó en el programa Rutas Argentinas por AM 740 La Carretera, donde el legislador repasó los principales temas abordados en la sesión, con foco en las obras pendientes y el rol de las provincias en la toma de decisiones nacionales.

Llancafilo remarcó que “es el canto a la desidia de la obra pública en la Argentina”, en referencia al puente y a la Ruta 22, otra obra inconclusa. También destacó avances vinculados a las represas y a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), aunque advirtió que “ya no son dos años, hablemos de tres” para su reactivación. “Hay que actualizar el instrumental, ha quedado retrasado”, dijo.

Respecto al impacto turístico, el legislador sostuvo que “la temporada ha sido muy mala en términos invernales” y que la finalización del puente es clave para el verano. “Es una muy buena noticia para todo el turismo, pero fundamentalmente para los vecinos de Junín, de San Martín, de Villa La Angostura”.

Finalmente, el diputado defendió la necesidad de fortalecer el federalismo y el proyecto provincialista de Rolando Figueroa: “La representación neuquina debe responder a los intereses provinciales por sobre las conducciones nacionales. Por eso estamos acompañando esta idea del provincialismo que encabeza el gobernador”.

Neuquén, 29 de agosto de 2025.