PYMES Y CGT BUSCAN UNA SALIDA PRODUCTIVA ANTE LA CRISIS EN RÍO NEGRO

El representante de ENAC Río Negro, Guillermo Urdinez, destacó la reunión mantenida en General Roca con la conducción de la CGT Alto Valle y aseguró que la integración entre pymes y trabajadores es clave para enfrentar la crisis económica que atraviesa la provincia y el país.

La entrevista se realizó en la AM740, donde Urdinez explicó el alcance del encuentro y el contexto que motivó la convocatoria. “La reunión es a nuestro juicio muy importante y está enmarcada en la situación tan crítica que vive la Argentina y la región en particular”, sostuvo. Además, advirtió que “hoy en Argentina desaparecen 40 pymes por día, un empleado cada 4 minutos deja de serlo”.

El dirigente empresarial rechazó la idea de que gremios y pymes sean sectores enfrentados. “Es indispensable la integración entre los trabajadores y los empresarios pymes para buscar entre todos una salida”, afirmó. En ese sentido, cuestionó el modelo basado en la exportación de recursos sin valor agregado: “Una política extractivista, exportadora, lo único que ha generado hasta ahora es un aumento en la concentración de la riqueza y un aumento en la pobreza”.

Urdinez planteó que la región cuenta con condiciones para desarrollar un proyecto productivo propio. “Tenemos tierras productivas, tenemos agua en abundancia, tenemos energía, tenemos el conocimiento”, señaló, y remarcó que no es aceptable que esa riqueza conviva “con un 50% de pobres”. Propuso que parte del gas extraído en la zona quede al servicio del desarrollo regional: “Pretendemos que por lo menos un 35% del gas que se extrae en la región tiene que estar al servicio de un proyecto regional”.

Finalmente, alertó sobre el panorama para este año si continúan las actuales políticas económicas. “Los empresarios son muy pesimistas, si continúa esta política los resultados van a ir agonándose”, expresó, y estimó que podrían desaparecer miles de empresas más. Aun así, valoró el paso dado junto a la CGT: “Es un muy buen inicio, pero tenemos que sumar más voluntades”.

General Roca, 26 de febrero de 2026.