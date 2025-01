QUEJAS EN CIPOLLETTI POR EL AUMENTO DESMEDIDO DE TASAS

En Cipolletti, la aprobación de la tarifaria 2025 en la última sesión del Concejo Deliberante, realizada el pasado 18 de diciembre, generó fuertes críticas debido a los aumentos de tasas municipales que, según la concejal del PRO, Ana María Nápoli, son “desmedidos” . En diálogo con AM740 La Carretera, Nápoli detalló que “los incrementos rondan el 200% en promedio y, en algunos sectores, superan el 300%”, una cifra que ha causado malestar entre los vecinos y comerciantes de la ciudad.

El concejal destacó que el oficialismo también dispuso un aumento adicional del 10% en enero, calculado sobre las tasas actualizadas a diciembre de 2024, para luego sumar ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor. Esto, agregó Nápoli, resulta contradictorio, dado que el municipio cerró 2024 con un superávit de 3.900 millones de pesos, según información oficial. “No parece lógico aplicar estos aumentos tan abruptos cuando la inflación estimada para 2025 rondará el 20%”, sostuvo.

Entre las justificaciones del oficialismo, se mencionó que las tasas no habían sido actualizadas desde 2018. Sin embargo, el concejal aseguró que “se han venido ajustando anualmente, aunque no en la magnitud de este año”. Además, cuestionó que los aumentos no guardan relación con los costos reales de los servicios que presta el municipio. “La tasa debería ser proporcional al costo del servicio, pero esto no está sucediendo. Los incrementos en algunos barrios parecen desmedidos”, explicó.

Por otro lado, Nápoli reconoció las inversiones municipales, como la adquisición de nuevos equipamientos, pero señaló que el impacto de estos aumentos se trasladará a los precios finales. “Los comerciantes y empresarios ya están advirtiendo que este incremento se trasladará a los precios, lo que termina afectando a toda la comunidad. Es necesario rever esta situación y escuchar a los vecinos”, enfatizó.

El concejal también señaló que muchas instituciones y asociaciones de la ciudad se sumaron al reclamo, solicitando explicaciones sobre los métodos de cálculo utilizados para determinar los aumentos. Por último, Nápoli aseguró que está investigando el tema en profundidad y adelantó que podría presentar un pedido formal al Ejecutivo Municipal para evaluar alternativas que alivien el impacto económico en los ciudadanos.

Cipolletti, 9 de enero de 2025