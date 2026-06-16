QUEMAN UN CAMIÓN MOSQUITO Y CUATRO VEHÍCULOS CERO KILÓMETRO EN NEUQUÉN

Un grave acto de vandalismo sacudió a los vecinos de la capital provincial durante las primeras horas de este martes. Autores desconocidos provocaron un incendio intencional sobre un camión de mosquito que se encontraba estacionado en la vía pública. Cuatro vehículos fueron consumidos por las llamas.

El violento episodio se desencadenó cerca de las 5 de la mañana en el cruce de las calles Río Uruguay y Leales. Según los primeros reportes, los atacantes rociaron la estructura con combustible y escaparon rápidamente tras iniciar las llamas. El fuego se propagó de forma veloz debido a los componentes inflamables del transporte pesado.

Las consecuencias materiales sobre el camión mosquito de la firma Nippon Car fueron devastadoras. Las llamas devoraron por completo dos camionetas Toyota Hilux y dos automóviles Toyota Yaris que aguardaban su distribución comercial. Las pérdidas económicas resultaron totales para las unidades que estaban listas para la venta.

Una dotación de Bomberos de la Policía acudió al lugar tras recibir el aviso de los vecinos de la zona. Los especialistas desplegaron líneas de agua para sofocar el foco principal antes de que alcanzara propiedades vecinas. Las tareas de enfriamiento permitieron asegurar el perímetro y evitar una tragedia mayor en el sector.

“Las tareas de extinción permitieron enfriar la zona y asegurar el lugar”, indicaron las fuentes oficiales respecto al procedimiento. En simultáneo, peritos policiales comenzaron con la recolección de pruebas y restos de sustancias acelerantes en la escena.

Los investigadores centran sus esfuerzos en revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del cuadrante. También se busca identificar a posibles testigos que aporten datos sobre el recorrido de los sospechosos. La causa judicial quedó abierta bajo la carátula de daños e incendio intencional.