La diputada neuquina por el peronismo Lorena Parrilli está en Buenos Aires a la guarda de la ex presidenta Cristina Fernández ante los momentos de tensión que se viven por la resolución de la Corte Suprema sobre los recursos presentados en la causa vialidad. Es que en caso de que se rechacen los mismos, la máxima referente del kirchnerismo estaría en condiciones de ser detenida por la condena que pesa sobre ella.



La diputada habló sobre la situación actual de Cristina Fernández por su condena penal por la causa Vialidad en la que se la encontró culpable. Los tres jueces de la corte resolverían hoy rechazar los recursos que presentó la ex mandataria nacional. Muchos políticos y militantes están alrededor de su vivienda para “protegerla”.



Parrilli dijo en AM740 que “para nosotros se vulnera el pacto de la democracia con la detención en el caso de que se de. Es una causa política. No hubo nada de lo que denunciaron. Si hay un fallo que se dio en cada una de las instancias que fueron parciales. Todos fueron designados por Macri a dedo”.



Agregó que “esto fue una violación de la constitución. Viajaron invitados por Clarín muchos de los jueces de las instancias. Cuando se determine el fallo tiene que ser en base a las pruebas. Hay un intento de proscripción y boicot a la democracia. Está instalado que Cristina era una chorra y no es así. Creemos que quieren matarla pero como no pueden hacen esto. Las balas de ayer que mataban peronistas son hoy son las causas judiciales” cerró en la nota con AM740.



Buenos Aires, 10 de junio de 2025