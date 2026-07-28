QUINTRIQUEO Y KICILLOF SE REUNIERON EN LA PLATA PARA IMPULSAR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA

El referente de los trabajadores estatales en Neuquén y titular de Más por Neuquén formalizó un clave alineamiento político en territorio bonaerense. Carlos Quintriqueo se reunió con Axel Kicillof para evaluar la coyuntura nacional. El encuentro contó además con la participación de dirigentes gremiales pertenecientes a la agrupación Verde y Blanca. Todos los presentes analizaron la profunda crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina.

Durante el diálogo, las partes manifestaron la urgencia de estructurar un proyecto político conjunto para el país. Se planteó la necesidad de generar propuestas sólidas frente a las medidas del Gobierno central.

El dirigente sindical neuquino valoró ampliamente los resultados obtenidos tras las conversaciones mantenidas en suelo bonaerense. “Coincidimos en la necesidad de construir una alternativa para nuestro pueblo”, remarcó Quintriqueo.

En ese mismo marco, el dirigente gremial cursó una invitación formal al gobernador de Buenos Aires. El objetivo es realizar una cumbre política en tierras patagónicas durante los próximos meses.

Por otra parte, Quintriqueo cuestionó con dureza la reciente recorrida oficial realizada en Vaca Muerta. Criticó la postal de Javier Milei junto a la titular del Fondo Monetario Internacional.

El referente sindical cuestionó el esquema extractivista actual que domina la explotación energética en la región. “Esa foto es la síntesis de una concentración para el capital”, aseveró categóricamente.

Finalmente, exigió un cambio profundo en el reparto de las utilidades de la actividad hidrocarburífera. Consideró injusto que la provincia conserve solo un porcentaje mínimo frente a la Nación y las empresas.