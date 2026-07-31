REABREN LA RUTA 40 EN SIETE LAGOS CON HORARIOS ESPECIALES Y TRÁNSITO ASISTIDO

Vialidad Nacional dispuso la reapertura de la Ruta Nacional 40 en el tramo conocido como Siete Lagos. La medida alcanza al kilómetro 2208,7 y restablece la circulación vehicular en ese punto estratégico. El paso busca mantener la conectividad vial mediante un esquema temporal y controlado.

Durante este viernes el tránsito permaneció habilitado desde las 17:00 hasta las 22:00 horas bajo custodia policial. En tanto, para el sábado y domingo la franja operativa se extenderá entre las 8:00 y las 22:00 horas. Las autoridades coordinarán el desplazamiento para evitar accidentes en la calzada.

Las tareas de inspección se mantendrán activas debido a la vigencia de intensas precipitaciones regionales. Ante la probabilidad de nuevos desprendimientos rocosos, agentes del organismo vial realizarán patrullajes constantes. La prevención resulta prioritaria para garantizar un desplazamiento seguro por el trazado precordillerano.

El organismo remarcó que “la medida busca garantizar la conectividad vial tras los inconvenientes registrados en la zona, aunque bajo estrictas pautas de seguridad”. En consecuencia, los conductores deberán acatar las indicaciones del personal de control apostado sobre el pavimento.

Durante todo el período invernal rige la portación obligatoria de cadenas dentro de los rodados. Los viajeros deben consultar el estado de la calzada antes de iniciar cualquier trayecto por la zona de montaña. También resulta indispensable respetar los límites de velocidad fijados para tramos de alta complejidad.

Para obtener información actualizada, los usuarios pueden comunicarse de lunes a viernes al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073. Asimismo, se encuentra disponible la casilla institucional atencionalusuario@vialidad.gob.ar y el portal oficial del Estado. Las consultas previas permiten planificar los desplazamientos sin imprevistos.