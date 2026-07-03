REACTIVAN EL PARADOR LUEGO DE LA MUERTE DE UNA MUJER EN SITUACIÓN DE CALLE

El fallecimiento de una mujer en un edificio abandonado de la capital neuquina aceleró las decisiones políticas ante la llegada de la ola polar. Frente a la emergencia social y las bajas temperaturas, el Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó la reapertura del parador nocturno para personas vulnerables.

La medida busca mitigar el desamparo en los meses más complejos del año mediante el Espacio de Resguardo Invernal. Esta iniciativa se acopla de manera directa al plan gubernamental denominado “100 días para salir de la calle”, el cual provee un abordaje integral para los ciudadanos desprotegidos.

El trágico detonante que apuró los plazos fue el hallazgo del cuerpo de una mujer que utilizaba una estructura abandonada como refugio improvisado. La autopsia confirmó que la víctima falleció debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono al intentar calefaccionarse.

Tras semanas de silencio, donde el Gobierno neuquino evitó dar precisiones sobre la implementación del dispositivo para personas en situación de calle, desde el Ejecutivo justificaron que la puesta en marcha coincide con el fin de una etapa previa de relevamiento. “El programa ingresa en su segunda etapa con el objetivo prioritario de resguardar la vida frente a las condiciones climáticas extremas”, explicaron desde la provincia, un día después de conocerse el deceso de una mujer.

El dispositivo de asistencia cuenta con una nueva localización estratégica, ya que fue reubicado en las instalaciones del ex peaje de la ruta 7. Las autoridades informaron que este sector dispondrá inicialmente de 50 plazas habitacionales y sumará asistencia médica directa mediante un hospital de campaña.

La intención sanitaria del hospital modular es resolver en el mismo establecimiento las patologías médicas leves que presenten los concurrentes. De este modo, se evitará colapsar los hospitales regionales, derivando únicamente aquellos cuadros de salud que revistan una mayor complejidad o peligro.

El plan no se limita al alojamiento y la alimentación, sino que incluye un esquema interdisciplinario con contención psicológica y capacitaciones laborales. La estrategia estatal se diseñó con un límite de 100 días continuos de acompañamiento individualizado para promover salidas reales de la exclusión social.

El protocolo provincial establece que la prioridad de residencia en el parador se otorgará a personas con domicilio comprobable dentro del territorio neuquino. Para aquellos ciudadanos provenientes de otras provincias argentinas, el Estado coordinará los pasajes y traslados de retorno a sus localidades de origen.