RECLAMO EN SAN PATRICIO DEL CHAÑAR: TRABAJADORES DE SALUD MENTAL DENUNCIAN FALTA DE RESPUESTAS

El Servicio de Salud Mental del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar emitió un comunicado oficial para manifestar su profunda preocupación por las severas dificultades edilicias y de personal que enfrentan diariamente. Actualmente, el sector tiene serios problemas para garantizar un servicio adecuado a toda la comunidad.

Los trabajadores del sector exigen respuestas urgentes y concretas a las autoridades gubernamentales sobre demandas históricas. Entre los reclamos principales se encuentra la cobertura inmediata de vacantes profesionales indispensables. También solicitan la incorporación de personal administrativo y la habilitación de espacios físicos que resulten apropiados.

Por otra parte, el equipo denunció severas trabas operativas fuera de la localidad. Los especialistas enfrentan grandes obstáculos para coordinar las interconsultas médicas con el hospital regional de referencia de Centenario. Hasta el momento, el Ministerio de Salud provincial no ha brindado soluciones a los planteos presentados.

La falta de respuestas institucionales pone en riesgo directo las prestaciones esenciales del área de salud. Los profesionales de la institución fueron contundentes respecto a las consecuencias de esta crítica situación estructural. “De no tener respuesta por las autoridades correspondientes se verá afectada la atención que brindamos a nuestra comunidad”, advirtieron.

El comunicado resalta la urgencia de fortalecer los recursos públicos destinados a la salud mental local. Los trabajadores consideran fundamental asegurar el derecho constitucional de la población a recibir asistencia médica de alta calidad. El escenario actual de desatención administrativa compromete seriamente los tratamientos de numerosos pacientes.

Finalmente, el equipo de salud mental convocó formalmente a los vecinos del Chañar a sumarse al reclamo. Solicitaron el acompañamiento comunitario para visibilizar la problemática en los medios de comunicación regionales. Con esta acción buscan sensibilizar a los funcionarios para revertir el actual deterioro del servicio.