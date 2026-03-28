RED SOLIDARIA DETECTÓ 671 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Red Solidaria presentó un reciente informe que expone la crítica realidad social en la ciudad de Neuquén. Según el relevamiento, se contabilizaron 671 personas viviendo en la vía pública. Los datos indican una composición mayoritaria de varones con el 82%, seguidos por un 16% de mujeres y un preocupante 2% de niños.

El estudio desmitifica la creencia de que la población en situación de calle proviene mayoritariamente de otras regiones del país. Rubén Lezcano, referente de la organización, precisó que el 84% de los censados son oriundos de la provincia. Esta cifra pone de manifiesto que la problemática tiene raíces locales profundas y requiere soluciones estructurales inmediatas.

La distribución geográfica de la vulnerabilidad se ha extendido más allá del microcentro neuquino hacia diversos barrios periféricos. Lezcano advirtió sobre un “crecimiento exponencial” en zonas como Valentina p el Balneario municipal. Lugares que antes registraban grupos reducidos de personas, hoy han duplicado o triplicado su población.

En cuanto a la infraestructura de asistencia, el panorama es alarmante debido al desborde de las instituciones actuales. Los refugios como Cura Brochero y María Madre operan por encima de su capacidad máxima permitida. “Todos los refugios están en su límite”, alertó el referente, evidenciando la falta de plazas para contener la creciente demanda de abrigo y servicios básicos.

Prioridades

El relevamiento también analizó el impacto de los consumos y la urgencia de la reinserción laboral. Para Lezcano, es vital asistir a quienes no poseen adicciones para evitar que queden atrapados en el sistema de calle. “La urgencia es trabajar con ese 36%, porque una vez que quedan en la calle no pueden encontrar un lugar donde bañarse para conseguir trabajo”, señaló.

El objetivo final de este informe es impulsar una respuesta coordinada por parte del Estado provincial y municipal. La Red Solidaria busca conformar una mesa de trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos y Familia para diseñar políticas a largo plazo. “Las organizaciones tenemos dos criterios claros: acompañar y cuidar”, concluyó Lezcano, enfatizando la necesidad de acciones concretas.