REDISEÑO ENERGÉTICO EN LA CORDILLERA: FIGUEROA ANUNCIÓ EL PROYECTO “ALIVILLA” PARA VILLA LA ANGOSTURA Y TRAFUL

El gobernador de la provincia modificó de forma radical el planeamiento de una de las obras de infraestructura energética más esperadas en la región cordillerana. La máxima autoridad de Neuquén comunicó formalmente este nuevo lineamiento durante un encuentro mantenido con residentes de Villa La Angostura. El cambio de prioridades busca resolver los problemas estructurales de abastecimiento eléctrico que limitan el desarrollo urbano de la localidad lacustre.

El replanteo técnico del tendido de alta tensión representa una reconfiguración de los objetivos originales del proyecto interprovincial. El Ejecutivo decidió apartarse del esquema inicial que supeditaba el avance de las tareas a los acuerdos con jurisdicciones vecinas. Los nuevos pliegos técnicos centrarán el foco de las inversiones directamente en optimizar el servicio para los usuarios del sur neuquino.

“No se va a llamar Alipiba, (Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche), se va a llamar Alivilla”, precisó con firmeza el gobernador Rolando Figueroa. De esta manera, el mandatario ratificó la decisión política de transformar el programa de conectividad e independizar la ejecución de los trabajos. El anuncio generó una gran expectativa en los sectores turísticos y comerciales que sufren constantes problemas de suministro.

El financiamiento externo para la ejecución de estas tareas viales y de transporte eléctrico ya fue preacordado a nivel internacional. El Gobierno neuquino obtuvo el aval financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en un foro regional reciente. Las partidas presupuestarias permitirán desplegar tanto este nuevo diseño eléctrico como el plan de cierre del denominado Anillo Norte.

La reestructuración de la obra también responde al prolongado estancamiento de las alternativas que se evaluaron en las últimas décadas. El mandatario neuquino fue sumamente crítico con los plazos administrativos previos y las promesas que nunca llegaron a concretarse en el territorio. “Nos cansamos de esperar”, sentenció el gobernador al recordar la parálisis de los convenios que debían abastecer a la villa desde el nodo Bariloche.

La traza proyectada ahora por los ingenieros provinciales unirá de forma directa la central Alicurá con la subestación de Villa La Angostura. En una etapa posterior, la red troncal se extenderá por la zona montañosa para llevar energía estable a Villa Traful. “Son inversiones de cientos de millones de dólares, pero es una inversión para mejorar la calidad de vida, para que la Villa pueda crecer de otra manera”, aseguró Figueroa.

La reconversión del sistema de provisión también permitirá sanear las cuentas públicas provinciales debido al alto costo de generación actual. Sostener el funcionamiento de los equipos térmicos locales demanda erogaciones mensuales millonarias que son cubiertas con recursos de Rentas Generales de toda la provincia. “Los vecinos de la provincia del Neuquén toda ponen un millón y medio de dólares todos los meses para que Villa La Angostura pueda tener luz”, detalló la autoridad provincial.

El ahorro derivado del cese de la generación fósil se reasignará a la construcción de viviendas y escuelas en el interior. El acto incluyó además la entrega de escrituras traslativas de dominio para familias que esperaban la regularización de sus propiedades desde hace años. La agenda oficial en la cordillera culminó con mesas de trabajo enfocadas en optimizar el acceso a los servicios esenciales de la comunidad.