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REFUERZAN LA ASISTENCIA MÉDICA EN BARILOCHE Y LA CORDILLERA ANTE EL TEMPORAL DE NIEVE

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El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) puso en marcha un dispositivo de asistencia especial en la Zona Andina. La estrategia, coordinada desde la central de San Carlos de Bariloche, busca responder a las urgencias provocadas por el temporal invernal.

Las bases operativas cordilleranas funcionan como el frente inicial de contención ante las adversidades del clima. El personal atiende siniestros viales en rutas complejas, evacuaciones urgentes e intervenciones en viviendas bloqueadas por las intensas precipitaciones de nieve.

El plan de contingencia dispone de profesionales capacitados en la asistencia sobre terrenos de alta exigencia. A su vez, el organismo moviliza Unidades de Terapia Intensiva Móvil diseñadas para responder en traslados de alta complejidad clínica.

Estos vehículos sanitarios poseen instrumental avanzado para sostener a los pacientes durante el recorrido. La flota incluye respiradores automáticos, cardiodesfibriladores y monitores multiparamétricos adaptados para el uso intensivo en condiciones climáticas hostiles.

La articulación entre Bariloche y los demás centros asistenciales fortalece la red sanitaria provincial. El esquema permite derivar recursos técnicos hacia los puntos geográficos con mayor acumulación de nieve o riesgo vial.

De este modo, Río Negro afianza un mecanismo de respuesta rápida frente a eventos meteorológicos severos. La cobertura continua garantiza asistencia médica inmediata a los pobladores y turistas en toda la franja cordillerana.

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