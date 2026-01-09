REGATA DEL RÍO NEGRO: CÓMO SIGUE LA EDICIÓN 50 Y CUÁNDO LLEGAN LOS PRIMEROS A ROCA

La Regata del Río Negro avanza en su edición número 50 con una convocatoria que superó todas las expectativas y con la segunda jornada en marcha entre Cipolletti y General Roca. La competencia se desarrolla con el formato ultramaratón por etapas, una característica que la organización busca preservar como sello histórico del evento.

La información corresponde a una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde el presidente del Club Náutico La Ribera y referente del comité organizador, Marcelo Barra, destacó el arranque del certamen. “Nos encontramos con la sorpresa de que teníamos 107 botes para la línea de largada”, afirmó, al remarcar que el número estuvo por encima de lo previsto para una prueba de más de 435 kilómetros.

Barra explicó que este año la presión organizativa se duplica por el aniversario y por el nivel de participantes. “Hay una responsabilidad muy grande este año como institución a afrontar estas 50 ediciones”, señaló, y agregó que llegaron palistas de renombre y visitantes de distintos países. “Han venido a visitarnos gente de Inglaterra, de Dinamarca, de España, de Uruguay”, sostuvo, en referencia al interés que genera el evento.

En cuanto a la continuidad de la competencia, el organizador confirmó el cronograma de la segunda etapa y dio una referencia clave para el público. “El tiempo está estimado entre una hora 50 y una hora 55”, indicó, y estimó que los primeros arribos a Paso Córdoba se registran “después de las 16.40”, aunque el caudal del río y el viento pueden modificar los tiempos.

Sobre el calor previsto para la jornada siguiente, Barra explicó que la organización evalúa más de un factor antes de tomar decisiones. “No debe poner en riesgo al deportista”, expresó, y detalló que modificar horarios también afecta la recuperación entre etapas. “El deportista se está recuperando menos de 11 horas para correr la segunda etapa más larga, de 60 kilómetros”, afirmó al justificar por qué se prioriza una mirada integral.

General Roca, 2 de enero de 2026.