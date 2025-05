REGGIONI SE DEFENDIÓ DE LA CONDENA Y ATACÓ A SU SUCESOR: “MARIANO LAVÍN MIENTE”

En una entrevista con La Carretera (AM740), el exintendente de Fernández Oro Juan Reggioni rompió el silencio tras haber sido condenado por fraude en la ejecución de un plan de viviendas cooperativas durante su gestión. El exjefe comunal se defendió de las acusaciones y apuntó directamente contra su sucesor, Mariano Lavín, a quien responsabilizó por el manejo de fondos y la continuidad del proyecto: “Esa plata la cobró Lavín. Que se siente a explicar qué hizo con el dinero”, disparó.

La entrevista tuvo como eje la reciente condena judicial que recayó sobre Reggioni, aunque él asegura no haber cometido irregularidades. Según su relato, durante su mandato se ejecutaron siete convenios con Nación para construir 72 viviendas en lotes sociales. “Las doce viviendas del último convenio están hechas. Ocho quedaron terminadas y cuatro en proceso. Todas tienen acta de entrega”, afirmó. Sin embargo, indicó que el conflicto surgió cuando el tribunal detectó que la última certificación carecía de la firma del maestro mayor de obras, quien, según Reggioni, no firmó porque no le habían pagado la factura correspondiente.

Reggioni fue contundente al señalar que no hubo desvío de fondos durante su gestión. “Me acusaron de cuatro delitos y solo quedó uno. El más importante desapareció: el de peculado, porque no faltó plata. No toqué un peso”, aseguró. Para él, el problema se originó cuando Lavín asumió la intendencia y recibió el último desembolso en marzo de 2016. “Yo cobré hasta el tercer pago. El cuarto ingresó después, ya con Lavín en funciones”, detalló.

La acusación más grave que deslizó fue que la administración de Lavín habría manipulado información y difundido un relato falso para cubrir irregularidades propias. “La historia que cuenta Lavín es un invento. Dijeron que no estaban las viviendas ni la plata. Pero las casas están y los vecinos viven en ellas. Lo que falta rendir, lo tienen que explicar ellos”, sentenció Reggioni, dejando abierta la posibilidad de nuevas investigaciones sobre los fondos nacionales utilizados.

Finalmente, Reggioni defendió el sistema de construcción por cooperativas que implementó, con financiamiento nacional y fondos municipales adelantados. “Tomé una decisión política para no frenar la obra pública. Adelantábamos el dinero desde el municipio mientras llegaban los pagos nacionales”, explicó. Según el exintendente, la lentitud de los desembolsos hacía inviable cumplir con los plazos de seis meses que establecían los convenios.

Fernández Oro, 15 de mayo de 2025