REGISTRAN 25 CASOS DE EXTREMO RIESGO DE FEMICIDIO EN LO QUE VA DEL AÑO

La Subsecretaria de las Mujeres del municipio capitalino, Alejandra Oehrens, advirtió un alarmante incremento en las situaciones de violencia de género extremas. La información surge del último informe técnico elaborado por el propio organismo comunal.

Durante los primeros cinco meses del año se contabilizaron 135 intervenciones directas en distintos barrios. De ese total, 25 expedientes debieron catalogarse bajo la denominación de Código A debido a la severidad del peligro.

“Siguen habiendo altas, cuando nos referimos a altas, hay más casos de ingresos con Código A con riesgos y demás”, afirmó Oehrens. La mayor parte de la demanda territorial se concentró históricamente en el sector oeste capitalino. Sin embargo, las autoridades detectaron una expansión preocupante hacia los barrios del norte como Parque Industrial y Colonia Nueva Esperanza.

Ante esta realidad compleja, la cartera municipal decidió fortalecer los equipos de abordaje en terreno. El objetivo central busca brindar contención inmediata a las víctimas que padecen situaciones cotidianas de extrema vulnerabilidad.

La Subsecretaría ejerce actualmente la representación legal de dos hermanas víctimas de graves agresiones. La presentación formal exige reparaciones por daños físicos, contención familiar y el restablecimiento de los bienes materiales destruidos durante los ataques.

“El riesgo de muerte era mucho más fuerte”, indicó la subsecretaria al explicar por qué debieron retirar a una de las mujeres de la ciudad para salvar su vida.

El acusado en este proceso judicial cumplió previamente una pena de 11 años de prisión en la Unidad 11. Tras intensas gestiones administrativas, las autoridades lograron finalmente la colocación del dispositivo dual de monitoreo al agresor.