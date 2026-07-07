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RENUNCIA MASIVA DE JEFES EN EL HOSPITAL BOUQUET ROLDÁN

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Una masiva ola de renuncias sacudió al hospital Bouquet Roldán de Neuquén. En total, 38 profesionales decidieron dejar sus jefaturas en señal de protesta. La medida busca respaldar al equipo de conducción que resultó apartado de la dirección sanitaria.

El conflicto escaló tras denuncias de irregularidades dirigidas hacia el Ministerio de Salud y el gremio ATE. Integrantes del sindicato SiProSaPuNe cuestionaron duramente el alejamiento del personal que había ingresado por concurso. Según los manifestantes, el gobierno provincial comenzó a digitar los nuevos ingresos profesionales de manera arbitraria.

Los exdirectores del nosocomio, Natalia Martín y Fernando Redivoy, explicaron los motivos que desencadenaron esta salida masiva. Rompiendo el silencio, apuntaron a la falta de respuestas estatales ante los problemas diarios de la institución. “Primordialmente el motivo es la falta del apoyo de los niveles superiores”, sostuvo Redivoy respecto a la crítica situación actual.

Entre los detonantes principales, Redivoy señaló la remoción del administrador del hospital basada únicamente en rumores de pasillo. También criticó la designación forzada de la jefatura de pediatría mediante acuerdos políticos, otorgando el puesto a alguien que no aprobó el concurso correspondiente.

A esto se sumó la lentitud para resolver sumarios por violencia laboral que ya tenían dictamen oficial. Los profesionales también denunciaron que las obras de odontología, trabadas durante un año y medio, fueron reactivadas inmediatamente después de la destitución de la cúpula directiva.

Desde el gremio médico expresaron su profunda preocupación por el deterioro de los mecanismos de selección democráticos. “Con estas prácticas el mensaje es que no importa el concurso, la capacidad, la formación y el compromiso”, resaltó Mariana Franco, secretaria general de SiProSaPuNe. Franco exigió revisar la situación y recuperar la transparencia institucional.

Por su parte, el personal médico remarcó su postura unificada frente a las decisiones ministeriales. “Manifestamos nuestro total apoyo a nuestro equipo directivo. Los jefes queremos la restitución de nuestra cúpula directiva con nuestro administrador”, reiteró Viviana Soto, ex jefa médica del establecimiento.

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