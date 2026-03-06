REVÉS JUDICIAL PARA EL PERONISMO “ROLISTA”

Un fallo de la Cámara Nacional Electoral podría inhabilitar la participación de un numeroso grupo de afiliados del Partido Justicialista de Neuquén, que actualmente responden al gobernador Rolando Figueroa. Esta decisión judicial revoca una sentencia previa de primera instancia y respalda lo resuelto por el Congreso Provincial en mayo del año pasado. La medida afecta directamente a quienes fueron candidatos en 2023 por otros sellos políticos sin autorización partidaria. Entre los implicados se encuentra el intendente de Vista Alegre, José Asaad, principal opositor al sector parrillista.

El máximo tribunal electoral consideró que las decisiones sobre la afiliación pertenecen al “ámbito de reserva” de las agrupaciones políticas. El fallo subraya que, siempre que se respeten las formalidades legales, estas determinaciones son ajenas al control judicial. La base de esta purga se encuentra en el artículo 28 de la Carta Orgánica del partido. Dicha normativa establece que quien acepte candidaturas externas “perderá automáticamente su condición de afiliado”. Esta situación pone en riesgo la participación en los comicios internos de la lista que encabeza Asaad, intendente de Vista Alegre, alineado con el gobierno provincial.

Tras conocerse el fallo, la presidente del Consejo Provincial del PJ, María Elena Paladino, presentó una nota de “pronto y urgente tratamiento”. El documento fue dirigido a Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral, para exigir el cumplimiento inmediato de la sentencia. Paladino remarcó que ya había advertido sobre esta irregularidad el pasado 26 de febrero. En su escrito, la dirigente cuestionó que la Junta no tomó medidas oportunas ante la situación de estos afiliados.

La ofensiva de la conducción oficialista busca depurar el padrón antes de las elecciones del próximo 15 de marzo. Paladino solicitó formalmente “dar de baja a aquellos ciudadanos incluidos en el fallo y que se hayan postulado a algún cargo”. Además, exigió que se los excluya del padrón para evitar que emitan su voto en la contienda. Según la presidenta, estas personas están “imposibilitados de ser candidatos” en un partido al cual ya no pertenecen legalmente.

Incertidumbre en el armado de las listas

El impacto de esta resolución judicial recae con fuerza sobre la agrupación Peronismo Territorial, liderada por Asaad. Este espacio concentra a militantes cercanos al gobierno de Rolando Figueroa, incluyendo a funcionarios como Ana Servidio y Marcelo Zúñiga. Desde este sector indicaron que aún no han sido notificados formalmente y aseguraron que “seguimos en carrera”. Sin embargo, la ejecución del fallo dejaría a su lista prácticamente desmantelada frente a la competencia.

De confirmarse las bajas solicitadas por Paladino, el camino quedaría despejado para la lista Peronismo para la Victoria. Este sector, referenciado en el exsenador Oscar Parrilli, lleva como candidato a presidente a Juan Domingo «Chule» Linares. Con la lista Frente Peronista ya fuera de competencia por falta de avales, el PJ podría quedar con una única opción electoral. La Junta Electoral deberá definir ahora la situación de los candidatos impugnados bajo una fuerte presión institucional.

La resolución de la Cámara Nacional Electoral, firmada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, cierra una disputa legal iniciada por la jueza Carolina Pandolfi. La magistrada de primera instancia había solicitado previamente documentación que acreditara las razones de la desafiliación masiva. No obstante, el tribunal superior priorizó el respeto a la autonomía partidaria y las reglas establecidas en el Congreso de Zapala. El peronismo neuquino entra así en una semana decisiva marcada por la judicialización y la depuración interna.

María Elena Paladino adjuntó copia fiel del fallo para que no existan dilaciones en la aplicación de las bajas. La Junta Electoral tiene ahora la responsabilidad de depurar las listas de candidatos en un plazo perentorio. El futuro de la conducción del PJ neuquino se definirá entre los estrados judiciales y las urnas de mediados de marzo.