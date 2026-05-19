RINCÓN DE LOS SAUCES: MARCELO RUCCI ACOMPAÑÓ EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 346

La Escuela 346 de Rincón de los Sauces celebró sus bodas de plata en una emotiva jornada comunitaria. El festejo reunió a directivos, docentes, estudiantes, familias y vecinos de la localidad petrolera. Durante los festejos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa acompañó a la institución y entregó un equipo de aire acondicionado como donación.

El acto protocolar contó con la presencia del secretario general del gremio de los petroleros, Marcelo Rucci. El dirigente gremial ofreció un discurso enfocado en la importancia de fortalecer el sistema de enseñanza actual. Rucci destacó que la educación constituye la herramienta principal para asegurar el progreso de la sociedad y el porvenir local.

Ante los presentes, el líder sindical enfatizó la necesidad de respaldar la labor cotidiana de los establecimientos escolares. Al respecto, el dirigente petrolero manifestó con firmeza: “Tenemos que poner en valor el gran trabajo que hace la educación, porque forma a nuestros hijos y a nuestros nietos”.

El titular del gremio rememoró que asistió a la inauguración original del edificio escolar en el año 2003. En aquella oportunidad, el dirigente iniciaba formalmente su trayectoria en el ámbito político local desempeñándose como concejal de la comuna. A más de dos décadas de ese hito, renovó su intención de seguir cooperando activamente.

En ese sentido, invitó a la reflexión colectiva sobre las deudas históricas que mantiene el sector público con el área pedagógica. El secretario general cuestionó de manera directa el panorama actual: “La pregunta que tenemos que hacernos es qué le dejamos a las nuevas generaciones. Todavía falta mucho por hacer por la educación de nuestros jóvenes”.

Finalmente, argumentó que el compromiso con el desarrollo social debe involucrar a todas las entidades intermedias y civiles del territorio. El referente gremial ratificó su arraigo personal con la localidad y concluyó su mensaje con un fuerte compromiso afectivo: “Este es mi pueblo y, en lo que pueda hacer, cuenten conmigo, porque le debo mucho a Rincón”.

La ceremonia propició el reencuentro de figuras históricas que formaron parte del crecimiento de la escuela pública. Antiguas directoras y miembros del personal de maestranza, hoy jubilados, compartieron discursos cargados de emotividad. En sus intervenciones recordaron los desafíos iniciales y el sendero transitado por la organización educativa en el último cuarto de siglo.

El festejo incluyó espectáculos musicales interpretados por el propio alumnado y la presentación en vivo de la Banda Municipal. Posteriormente, toda la comunidad educativa participó del tradicional momento de soplar las velas por los veinticinco años de trayectoria. La jornada se transformó en un espacio de celebración colectiva para los habitantes de la ciudad.