RÍO NEGRO ACTIVA UN PLAN PREVENTIVO ESCOLAR ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE VARICELA

Los ministerios de Salud y de Educación de Río Negro coordinan un plan de contingencia ante la detección de casos de varicela en comunidades escolares. Las autoridades provinciales buscan llevar tranquilidad a los hogares mediante la aplicación de medidas estandarizadas de prevención biológica. El esquema técnico pretende contener la propagación del virus sin alterar el normal desarrollo del ciclo lectivo regional.

Las carteras rionegrinas implementan pautas diseñadas por la Coordinación Provincial de Epidemiología y la Coordinación Provincial de Salud Escolar. Los especialistas explicaron que los contagios se encuentran dentro de los parámetros esperables para la presente temporada del año. Por este motivo, los equipos técnicos descartaron de manera rotunda la suspensión de las jornadas de clases en los establecimientos.

La estrategia sanitaria regional pone el foco principal en la identificación temprana de los síntomas y en la articulación informativa permanente. Los directivos de los colegios mantienen un canal directo con los centros de atención médica de cada localidad para reportar novedades. El seguimiento epidemiológico constante permite bloquear la cadena de transmisión del virus en los salones de manera eficiente.

“Contar con las dosis al día garantiza una menor presencia de casos, síntomas leves y evita complicaciones mayores”, subrayaron los voceros oficiales. El Estado rionegrino instó a los padres a verificar de manera urgente las libretas sanitarias de los menores de edad. La inmunización contra esta enfermedad forma parte del Calendario Nacional de Vacunación obligatorio y gratuito en el país.

El protocolo vigente estipula que las personas con diagnóstico médico positivo deben cumplir con un aislamiento domiciliario estricto. La restricción de asistencia abarca tanto las actividades pedagógicas dentro del aula como los talleres recreativos o deportivos complementarios. El período de confinamiento preventivo se extiende obligatoriamente hasta que las lesiones en la piel ingresen en la fase física de costra.

Los equipos médicos recomendaron prestar especial atención a los entornos familiares donde residan personas gestantes o pacientes con sistemas inmunológicos deprimidos. En estos grupos poblacionales específicos, el cuadro viral puede derivar en patologías de mayor complejidad médica. Las consultas precoces con los médicos de cabecera resultan cruciales ante cualquier sospecha de contacto estrecho con un contagiado.

De manera paralela, los establecimientos educativos del Alto Valle profundizaron las rutinas cotidianas de saneamiento ambiental en sus instalaciones. El personal de apoyo garantiza la ventilación cruzada y constante de las aulas durante los recreos institucionales. Asimismo, se reforzó el lavado de manos con jabón y la desinfección con alcohol de los picaportes y bancos de uso compartido.

Frente a cuadros febriles o erupciones cutáneas repentinas, el gobierno recomendó evitar enviar a los niños a los colegios. La indicación principal radica en concurrir de forma inmediata a los centros de salud u hospitales públicos para recibir asistencia profesional. El alta médica oficial será el único documento válido para autorizar el retorno del alumno a la actividad escolar habitual.