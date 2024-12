RÍO NEGRO APROBÓ LA FICHA LIMPIA: QUÉ DICEN LOS LEGISLADORES

La Legislatura de Río Negro aprobó la Ley de Ficha Limpia, que impide a condenados por delitos dolosos acceder a cargos públicos y electivos. La normativa, impulsada por el legislador Juan Martín en 2020 y retomada por el Ejecutivo provincial, incluye tanto a candidatos como a funcionarios designados, marcando un avance en la ética política y administrativa de la provincia.

“Es un gran día para Río Negro“, expresó el legislador Juan Martín en diálogo con AM 740 La Carretera. El texto final de la ley no solo abarca a los funcionarios electos, sino también a quienes integren el gabinete del Ejecutivo. Según explicó, la iniciativa se inspira en la legislación de Mendoza, que incorporó a los funcionarios de dicho poder. Martín destacó que esta ley busca lo que debería ser “una normalidad total: que quienes tomen decisiones que afectan la vida de los ciudadanos no sean personas condenadas”.

La ley, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, establece que los condenados en doble instancia por delitos dolosos no podrán acceder a cargos públicos. En casos de delitos contra la administración pública, el impedimento puede extenderse hasta 25 años, mientras que para otros delitos dolosos será de 10 años. Además, la normativa invita a los municipios a adherir a este marco legal. “Esto tiene que ser parte de la normalidad y no algo extraordinario“, enfatizó Martín, recordando casos municipales como el de Cervantes, donde una ordenanza similar fue vetada en el pasado.

El legislador subrayó que el proyecto fue aprobado con amplio consenso: “Solo cinco o seis legisladores votaron en contra”. Además, aprovechó para plantear otros desafíos en la búsqueda de transparencia, como la implementación de la boleta única de papel y los debates obligatorios entre candidatos. Según Martín, estas medidas aportarían claridad y frescura a un sistema político que muchas veces “va en contramano de la intención del ciudadano”.

Finalmente, el legislador resaltó que esta aprobación es el resultado de años de trabajo, que comenzaron en 2020. “El oficialismo solía argumentar que los jueces no podían decidir las listas partidarias, pero hoy triunfó la idea de que para estar en la vida pública hay que demostrar honorabilidad”.

Río Negro, 20 de diciembre de 2024