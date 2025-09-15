RÍO NEGRO APUESTA FUERTE A LA ENERGÍA Y PROYECTA EXPORTAR HIDROCARBUROS DESDE SU COSTA

La provincia de Río Negro cerró con un balance “sumamente positivo y alentador” su participación en la Expo Oil and Gas, con proyectos concretos para posicionarse como un actor clave en la industria hidrocarburífera nacional e internacional. Con obras en marcha, inversiones previstas y nuevas oportunidades en energía nuclear e hidrógeno, la provincia se proyecta con fuerza a largo plazo.

Así lo expresó Andrea Confini, subsecretaria de Energía de Río Negro, en una entrevista con el programa Rutas Argentinas, emitido por AM 740 La Carretera, donde destacó el protagonismo que comienza a tener la provincia en este sector. “Tenemos este año sí condiciones como para haber podido presentar un stand”, afirmó, y resaltó la importancia de contar con una planta de almacenamiento de un millón de metros cúbicos en Punta Colorada, como parte del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

Confini detalló que se encuentran en marcha iniciativas clave, como los proyectos de exportación de GNL desde el Golfo San Matías, y desarrollos de no convencional en áreas como Confluencia Sur, Cinco Saltos y Río Neuquén. “Con proyecciones muy buenas tenemos la norte y Confluencia Sur con Phoenix. Capex ya está adjudicada y estamos cerrando también con YPF”, explicó. Señaló también que “quedarse solamente con el caño de salida sería desperdiciarnos una gran posibilidad”.

La funcionaria remarcó que las obras en infraestructura energética permitirán recrear la matriz productiva provincial. “Estamos poniendo sobre el turismo y la actividad pesquera una actividad productiva nueva, que es la exportación de hidrocarburos”, dijo. También anticipó la necesidad de diversificar hacia industrias petroquímicas, nucleares y de hidrógeno. “Nosotros podemos ser actores claves y partícipes fundamentales de lo que es el desarrollo de la energía nuclear”, sostuvo.

Por último, confirmó la realización de una audiencia pública sobre el buque GNL en San Antonio, con 215 inscriptos y participación abierta al público. Confini también hizo referencia a las elecciones de octubre, como parte de la lista Juntos Defendemos Río Negro: “La verdadera voluntad nuestra es levantar las voces y las manos solamente para aquellos proyectos que beneficien a los rionegrinos”.

