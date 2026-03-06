RÍO NEGRO AVANZA CON OBRAS EN LA RUTA 69 Y BUSCA MEJORAR UN ACCESO CLAVE PARA EL ALTO VALLE

La provincia de Río Negro puso en marcha una nueva etapa de obras sobre la Ruta Provincial 69, una traza clave para vincular la Ruta Nacional 151 con localidades del Alto Valle. El objetivo es mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito pesado y facilitar el acceso a poblaciones que quedaron atravesadas por el crecimiento de la actividad vinculada a Vaca Muerta.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde el legislador Pedro Dantas destacó la importancia del proyecto y remarcó que se trata de un reclamo de larga data. “Esta es la primera etapa, es algo que venimos planteando hace mucho tiempo junto al intendente Daniel Hernández”, señaló. Además, explicó que “no solamente es una demanda de los vecinos de Campo Grande, sino también de la región”.

Dantas indicó que la obra ya comenzó en sectores puntuales de la ruta, especialmente en los tramos más deteriorados y en accesos estratégicos. “Ayer ya se comenzó con repavimentación en un sector de la localidad frente a San Isidro”, precisó, y agregó que también habrá intervención en Villa Manzano, donde “se va a hacer con este pavimento rígido o cemento, esos 200 metros”. Según detalló, en algunos sectores habrá desvíos y demoras por la magnitud de los trabajos.

El legislador también subrayó que la Ruta 69 se volvió cada vez más importante por su conexión con el desarrollo energético regional. “La actividad en los últimos diez años ha crecido de manera exponencial y el deterioro de la ruta y la permanente circulación de vehículos hace que sea un peligro en cuanto a la seguridad”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno nacional no acompañe con obras en las rutas nacionales, pese a la relevancia estratégica del corredor para Vaca Muerta.

Por último, Dantas adelantó que la obra no solo apunta a reparar el asfalto sino también a preservar su vida útil. Confirmó que la dársena que se construye en Labrador está pensada para incorporar controles de peso. “Ya que vamos a reparar la ruta y que esta es una primera etapa, se piense en controlar el peso para que nuestro asfalto dure el tiempo que corresponde”, sostuvo.

Campo Grande, 6 de marzo de 2026.