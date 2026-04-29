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RÍO NEGRO AVANZA CON UN PROYECTO PARA ENDURECER BENEFICIOS CARCELARIOS EN DELITOS GRAVES

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La Legislatura de Río Negro avanza con un proyecto que busca restringir los beneficios de prisión para personas condenadas por delitos graves. La iniciativa propone que quienes cometan este tipo de delitos cumplan la totalidad de su condena sin acceso a salidas anticipadas ni transitorias.

La información se conoció a partir de una entrevista realizada en AM740 al legislador Lucas Pica, quien explicó los alcances del proyecto que ya obtuvo dictamen favorable en comisión. El debate se da en un contexto de creciente preocupación por hechos delictivos recientes en la región.

“El proyecto propone que aquellos condenados por delitos graves no cumplan la totalidad de su condena, no obtengan las salidas anticipadas o transitorias”, sostuvo Pica. En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a delitos como homicidio, robo agravado, delitos contra la integridad sexual y tortura seguida de muerte, entre otros.

El legislador señaló que la propuesta forma parte de un cambio de enfoque en materia penal. “Hemos tomado decisiones para darle centralidad a la víctima, para no tener más contemplaciones con los delincuentes”, afirmó, y agregó que se busca “terminar con el garantismo penal y empezar a darle centralidad de una vez y para siempre a las víctimas”.

Por último, Pica indicó que el proyecto continuará su tratamiento legislativo y podría convertirse en ley en las próximas sesiones. “Seguramente en la próxima sesión lo vamos a poder tratar y esto va a ser ley en Río Negro”, aseguró.

Allen, 29 de abril de 2026.

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