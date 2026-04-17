RÍO NEGRO AVANZA EN EL CONTROL DE LAS RUTAS 22 Y 151, PERO EL TRASPASO AÚN NO ES INMEDIATO

El Gobierno de Río Negro confirmó un avance clave en el proceso para asumir la operación de las rutas nacionales 22 y 151, aunque aclaró que no se trata de un traspaso automático ni inmediato. La provincia podrá intervenir en la operación, mantenimiento y obras, pero la jurisdicción seguirá siendo nacional hasta que se firme la letra fina del acuerdo.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera al ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, quien explicó que “no es el traspaso de la jurisdicción, la jurisdicción sigue siendo nacional, lo que te otorgan es la facultad de la operación de la ruta”. También remarcó que “esto no es que, y está bueno manifestarlo y aclararlo, porque si no, lo imaginé que de la gente parecía de que a través de este decreto mañana va a haber avialidad provincial trabajando en las rutas nacionales, eso no es así”.

Echarren señaló que el decreto publicado en el Boletín Oficial funciona como un marco general y que ahora resta avanzar en acuerdos específicos por provincia. Allí se definirá si el alcance incluye toda la traza o tramos parciales de la Ruta 22 y la Ruta 151, además de los aspectos técnicos y legales. Mientras tanto, aclaró que “el Estado Nacional sigue haciéndose cargo, hasta tanto nos traspase en forma definitiva esas rutas a nosotros, sigue haciéndose cargo del mantenimiento, de las mejores y todo lo que le compete al Estado Nacional”.

Uno de los puntos centrales para Río Negro pasa por la definición del diseño final de la Ruta 22. El ministro fue tajante al afirmar que “la veintidós se termina en dos más dos, sí o sí”, y cuestionó además la forma en que se resolvieron algunos accesos en localidades del Alto Valle. En ese sentido, sostuvo que la provincia busca participar activamente en los proyectos para que las obras no se definan “detrás de un escritorio” y sin el aval de las comunidades, los intendentes y la propia provincia.

El funcionario también aclaró que Río Negro no pondrá fondos propios para sostener rutas nacionales, sino que la idea es avanzar más adelante en un sistema de concesión con peaje, una vez que las rutas estén en condiciones. “No va a haber ningún peaje, no se le va a cobrar ningún peaje a ningún renegrino o cualquier persona que transite por una ruta nacional, hasta tanto la ruta está en condiciones”, aseguró. Además, advirtió que primero Nación deberá resolver los contratos de obra todavía abiertos sobre la Ruta 22 y la Ruta 151, porque “si no tenemos solucionado la situación contractual con las empresas que están trabajando ahí”, no se podrá avanzar con ninguna intervención de fondo.

Viedma, 17 de abril de 2026.