RÍO NEGRO AVANZA EN LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA PROVINCIAL DE TURISMO

Este jueves en Las Grutas se llevó adelante el segundo workshop de la agenda prevista para comenzar a darle forma a un proyecto de ley que establece la creación de una agencia provincial de turismo, de carácter mixto, es decir, que la cartera deje de pertenecer exclusivamente a la órbita gubernamental, y sea un ente conformado por el sector público y el privado.

Del encuentro participaron autoridades provinciales, agencias de turismo, cámaras hoteleras, empresariales y gastronómicas. El encuentro también contó con la participación de representantes de las agencias de turismo de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, quienes ya están implementando este sistema en sus respectivas provincias.

En diálogo con AM 740, el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, expresó que “la decisión del gobernador Weretilneck, de cambiar la estructura del turismo, para no hablar del fracaso de lo que significan los ministerios de turismo en general. Cuando pensamos en eso pensamos en una estructura como es el estado, no tan ágil, y darle a todos los rionegrinos, legisladores, intendentes, y al sector privado, la posibilidad de participar”.

Uno de los puntos que surgió de la jornada de trabajo, fue el de garantizar primero la infraestructura adecuada para recibir al turismo, es decir, garantizar servicios esenciales como conectividad, agua potable, gas, etc. En ese sentido, Casadei expresó que “venimos muy bien. Hicimos dos accesos nuevos, pavimento con adoquines, hicimos parte de la costanera nueva. Ahora el gobierno ha retirado el apoyo nacional y nos exigen a nosotros cosas que deberían exigirle a otros”.

Las Grutas, 14 de noviembre de 2024