RÍO NEGRO AVANZA EN UNA NUEVA LEY DE COPARTICIPACIÓN: BUSCAN UN SISTEMA MÁS JUSTO Y ACTUALIZADO

El gobierno de Río Negro avanza en la construcción de una nueva ley de coparticipación con los municipios, en un proceso que incluye reuniones regionales y diálogo directo con los intendentes de toda la provincia.

En diálogo con AM740 La Carretera, el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, explicó que el objetivo es actualizar un esquema que quedó desfasado en el tiempo. “Hoy los índices se basan en datos del censo del ‘91 y recaudaciones de los años 2000, que no reflejan la realidad actual de la provincia”, señaló.

Un proceso con participación de todos los intendentes

Ríos destacó que el principal lineamiento del gobernador fue evitar decisiones unilaterales. “La provincia no va a tomar ninguna decisión arbitraria, este es un tema que se tiene que debatir con todos los municipios”, afirmó.

Durante las últimas semanas, el gobierno recorrió distintas regiones para escuchar a los intendentes y conocer sus realidades productivas, sociales y demográficas. Según el funcionario, el balance fue positivo. “Todos coincidieron en que la actualización es necesaria, pero piden garantizar la previsibilidad financiera”, indicó.

Claves de la nueva distribución

Entre los criterios que se analizan para la nueva ley aparecen la población, la recaudación y el sostenimiento de un esquema federal. “Se acordó mantener un porcentaje que garantice equilibrio para los municipios más chicos, que no tienen gran capacidad de recaudación”, explicó.

Además, uno de los puntos centrales es evitar que la ley vuelva a quedar obsoleta. En ese sentido, se analiza incorporar mecanismos automáticos de actualización. “Se propuso que los datos del censo se apliquen automáticamente para no depender siempre de decisiones políticas”, adelantó.

Sin pérdidas abruptas para los municipios

El funcionario remarcó que el gobierno trabaja para que ningún municipio vea afectada su estabilidad financiera. “No buscamos que alguien pierda, sino que el sistema sea más transparente y acorde a la realidad”, sostuvo.

En ese marco, la futura ley podría contemplar mecanismos de transición para evitar impactos bruscos en los presupuestos locales, especialmente en aquellas ciudades que podrían recibir menos fondos en la nueva distribución.

Si bien aún no hay un proyecto formal presentado, el gobierno provincial ya analiza las propuestas recogidas en las reuniones. El objetivo es avanzar en una norma que tenga amplio consenso político e institucional.

“Queremos un sistema más razonable, transparente y que refleje lo que hoy es Río Negro”, concluyó Ríos.

Río Negro, 20 de marzo de 2026.