RÍO NEGRO CAMBIA SU LEY DE FAUNA TRAS 40 AÑOS: FIN A LA CAZA SIN CONTROL Y NUEVAS SANCIONES

Después de casi cuatro décadas sin cambios, Río Negro actualizó su ley de fauna silvestre con una normativa moderna que prioriza el cuidado ambiental, el bienestar animal y sanciones más duras. La reforma fue impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Legislatura provincial. En diálogo con La Carretera (AM740), el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, detalló los alcances del nuevo marco legal.

Bassi explicó que la ley de 1985 permitía prácticas como mutilar o atosigar animales silvestres, algo totalmente fuera de época. “Decidimos modificarla de raíz porque no se puede proteger la fauna con conceptos del siglo pasado“, sostuvo. La nueva legislación incorpora dos pilares claves: la sustentabilidad y el bienestar animal, lo que significa que toda actividad debe garantizar que las especies no desaparezcan y que no sufran innecesariamente.

Uno de los cambios más profundos es el reemplazo del término “caza” por “actividad cinegética”, que incluye tanto el manejo como el aprovechamiento racional de la fauna. Un ejemplo claro es la esquila en vivo del guanaco, una especie autóctona cuya fibra tiene alto valor en el mercado internacional. También se reconoce el consumo de carne de guanaco por parte de pobladores rurales, siempre que sea sustentable. “Se puede aprovechar sin exterminar“, resumió Bassi.

El funcionario también aclaró un punto que generó confusión: la ley no prohíbe los zoológicos, pero deja de mencionarlos como figura jurídica. Esto responde a un cambio conceptual: no se avala la captura de animales solo para su exhibición. Sin embargo, reconocen que es necesario contar con espacios de resguardo para fauna rescatada por tráfico ilegal o accidentes, y proyectan la creación de refugios provinciales para esos casos.

Las sanciones son ahora uno de los ejes centrales de la norma. “Antes eran simbólicas. Ahora hay controles reales y penas fuertes”, afirmó Bassi. El objetivo es claro: quien viole la ley, deberá enfrentar consecuencias concretas. Esta nueva mirada pretende terminar con décadas de permisividad y avanzar hacia una gestión moderna de los recursos naturales.

Río Negro, 7 de julio de 2025