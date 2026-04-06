RÍO NEGRO DESMIENTE CONCESIONES MINERAS EN ÁREAS PROTEGIDAS

El Poder Ejecutivo de Río Negro rechazó categóricamente las versiones sobre el otorgamiento de permisos de explotación minera en áreas de glaciares. La administración provincial aclaró que las acusaciones publicadas recientemente carecen de sustento fáctico y legal. Según el comunicado oficial, el objetivo de tales denuncias es desgastar la gestión mediante información distorsionada. La polémica se centró en un supuesto aval a la empresa Tamar Mining S.A. para operar en el sector denominado Cateo Collin.

Ante la repercusión del caso, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el expediente mencionado no derivó en ninguna autorización de búsqueda o extracción. El mandatario remarcó que los registros administrativos son de acceso público para garantizar la transparencia institucional. “Nosotros somos transparentes y no tenemos nada que ocultar. Es lamentable tener que salir a dar explicaciones ante denuncias falsas y malintencionadas”, afirmó el titular del Ejecutivo rionegrino.

Weretilneck también negó que la ubicación del proyecto coincida con masas de hielo protegidas por ley. El gobernador atribuyó los cuestionamientos a una maniobra política orquestada por sectores de la oposición provincial. “Mienten cuando dicen que el lugar en cuestión está en zona de glaciares. Están acostumbrados a mentir, pero nosotros contamos con el respaldo de la verdad”, sentenció el mandatario.

Desde el Gobierno señalaron la contradicción de los legisladores denunciantes, quienes participaron en la aprobación del actual Código de Procedimiento Minero. Las autoridades consideran que los parlamentarios deberían conocer los mecanismos técnicos antes de emitir juicios públicos. En este sentido, el oficialismo cuestionó si los ataques responden a la ignorancia o a una estrategia de mala fe.

Respecto al trámite de Tamar Mining S.A., la Secretaría de Minería informó que el proceso administrativo concluyó en su etapa inicial. No se generaron registros de exploración ni se avanzó con el pago de cánones o publicaciones en el Boletín Oficial. Al no superar las primeras instancias, el pedido nunca obtuvo una resolución de concesión formal. El sistema de control interno impidió cualquier avance que pudiera comprometer los recursos naturales de la región.

La Autoridad Minera constató, a través del área de Catastro, que el pedido se superponía con la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica. Tras dar intervención a los organismos ambientales competentes, se determinó la no factibilidad de realizar actividades mineras en dicho perímetro. En consecuencia, el organismo rector desestimó la solicitud de la empresa de forma inmediata. Actualmente, el expediente se encuentra archivado y sin posibilidad de reactivación técnica en el corto plazo.

Finalmente, el relevamiento técnico confirmó que la ubicación provisoria del cateo ni siquiera se encuentra sobre glaciares inventariados oficialmente. El Gobierno provincial reiteró su compromiso con la preservación del medio ambiente y la legalidad vigente. Con este informe, el Ejecutivo busca llevar tranquilidad a la población y cerrar la disputa mediática iniciada por la oposición. La provincia continuará aplicando rigurosos filtros de control antes de autorizar cualquier proyecto de inversión en su territorio.