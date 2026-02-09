RÍO NEGRO: EDUCACIÓN DEFENDIÓ LA OFERTA SALARIAL Y ESPERA QUE LAS CLASES INICIEN CON NORMALIDAD

El Ministerio de Educación de Río Negro presentó una oferta salarial trimestral con actualización automática por IPC promedio Viedma–Nación, una suma fija de $250.000 en dos cuotas y el 100% de aumento en ayuda escolar. El Gobierno provincial espera que el gremio docente acepte la propuesta para iniciar el ciclo lectivo sin conflictos.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde la secretaria general de Educación, Silvia Arsa, detalló los alcances de la segunda reunión paritaria realizada el viernes pasado. “Fuimos con una oferta superadora a la anterior”, afirmó.

La propuesta incluye una actualización automática trimestral sobre el sueldo bruto según el promedio del IPC Viedma–Nación, atendiendo al reclamo gremial. “Manifestaron que el índice del consumidor en Bariloche no es el mismo que en Viedma y en otros lugares de la provincia, entonces la oferta del promedio tiene que ver con ese planteo”, explicó Arsa. Además, se suma una compensación económica de 250 mil pesos por los últimos meses del 2025, que se pagará en dos cuotas los días 20 de febrero y 20 de marzo, junto con el aumento total del ítem ayuda escolar.

Respecto al reclamo por una recomposición del año anterior, la funcionaria señaló que en la primera reunión el Gobierno consideró cerrado el 2025, pero luego revisó esa postura. “Se volvió a analizar, a tener en cuenta lo que estaban pidiendo en este caso el gremio UNTER”, indicó, al tiempo que remarcó que la actualización de enero contempla el IPC de diciembre y que la suma fija también responde a ese planteo.

En cuanto a la polémica por la supresión de cargos en Educación Inicial, Arsa explicó que responde a una baja sostenida de la natalidad, fenómeno que impacta directamente en la matrícula. “En promedio se habla que la baja va a ser cercana al 30% en los próximos años”, sostuvo. Indicó que, tras un trabajo conjunto con el gremio, se aprobó el Documento Orgánico Marco (DOM) para reorganizar cargos y roles docentes. “Teníamos cerca de 300 cargos para suprimir y gracias a la implementación del Domain, más de 200 cargos fueron desfuncionalizados”, precisó, asegurando que ningún niño quedará fuera del sistema educativo.

Finalmente, la secretaria general manifestó expectativas de acuerdo: “Nuestras expectativas es la aceptación y que comience el ciclo lectivo como en las fechas previstas por el calendario escolar”. El Gobierno provincial espera que el Congreso gremial se expida en los próximos días para confirmar si las clases comienzan con normalidad el 2 de marzo en toda la provincia.

Río Negro, 30 de enero de 2026.