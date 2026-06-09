RÍO NEGRO ENTRA AL MERCADO INTERNACIONAL CON SU PRIMERA EXPORTACIÓN DE ORO Y PLATA

La provincia de Río Negro registró el primer despacho de oro y plata proveniente del yacimiento Calcatreu. El cargamento partió desde la terminal aérea de Bariloche con destino a una refinería en Canadá. Las autoridades provinciales celebraron el suceso como el inicio de una nueva era productiva. El mandatario Alberto Weretilneck comunicó la novedad mediante sus plataformas virtuales oficiales.

El cargamento enviado al exterior equivale aproximadamente a 577 onzas de oro. La empresa responsable de la operación y el posterior traslado fue Patagonia Gold. El material fue recibido por la firma internacional Asahi Refining Ltd. en el país norteamericano. Este embarque inicial consolida las tareas de lixiviación en pilas ejecutadas en el yacimiento. Calcatreu se ubica geográficamente a unos 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci.

La explotación representa la primera operación de metales preciosos en la historia rionegrina. El proyecto combina inversión de capitales privados, mano de obra local y fiscalización permanente del Estado. Weretilneck enfatizó la articulación entre el sector público, los inversores y los trabajadores de la región. El jefe del Ejecutivo provincial manifestó: “Hace algunos años esto era una oportunidad que estaba bajo tierra. Hoy es producción, exportación y trabajo”.

El método operativo aplicado consistió en la lixiviación de las rocas mediante riego por goteo. Posteriormente una solución química específica permitió aislar los metales del resto de los componentes pétreos. El carbón actuó como un retenedor antes de trasladar los elementos hacia la fundición final. La compañía Patagonia Gold tomó el control del bloque minero en 2018 tras abonar 15 millones de dólares. Las habilitaciones ambientales y estatales definitivas fueron otorgadas durante el mes de noviembre de 2024.

La edificación de la infraestructura logística en el terreno comenzó formalmente en marzo de 2025. El procesamiento industrial demandó quince meses de labor continua para alcanzar la primera obtención de metal. El Director Ejecutivo de la firma minera, Christopher van Tienhoven, calificó el envío como un logro sumamente significativo. El directivo remarcó que el despacho refleja fielmente el avance exitoso de los sistemas de recuperación implementados.