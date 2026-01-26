RÍO NEGRO FIRMÓ ACUERDO CON YPF POR EL PROYECTO ARGENTINA LNG Y APUESTA AL EMPLEO Y LA EXPORTACIÓN DE GAS

Río Negro firmó un acuerdo con YPF para avanzar con el proyecto Argentina LNG en Punta Colorada, una iniciativa estratégica que busca instalar una planta de licuefacción de gas natural para exportar producción de Vaca Muerta y que proyecta miles de puestos de trabajo en la provincia.

La información se conoció tras la difusión oficial y fue abordada en una nota vinculada al escenario energético nacional, en línea con los temas que se analizan en AM740 La Carretera, donde se sigue de cerca el impacto regional de las grandes obras vinculadas al desarrollo hidrocarburífero.

El acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y YPF se enmarca en el desarrollo de Argentina LNG S.A.U., la sociedad que impulsa el proyecto. La planta se ubicará en Punta Colorada, zona donde también avanza el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Según estimaciones oficiales, el proyecto podría generar hasta 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos entre la construcción de plantas, obras portuarias, operación y mantenimiento. El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo: “Queremos que cada inversión se traduzca en trabajo local, en empleo digno y de calidad, y en oportunidades reales para nuestras familias”, y remarcó que la iniciativa representa “arraigo y desarrollo para nuestra provincia”.

YPF considera a Argentina LNG como uno de sus ejes estratégicos a futuro y avanza en la búsqueda de socios internacionales. Entre las empresas mencionadas aparecen ENI de Italia y ADNOC de Abu Dhabi. El proyecto contempla una integración completa: producción de gas en Vaca Muerta, transporte por ductos de gran escala, procesamiento en planta y exportación desde una terminal marítima en Río Negro. La planta proyecta una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), lo que la posiciona como un polo clave en el hemisferio sur.

En paralelo, la Provincia anunció programas de formación técnica y profesional junto a la Fundación YPF y centros educativos locales para preparar mano de obra regional. Durante 2024, más de 3.000 personas participaron en capacitaciones ligadas a energía, minería y servicios. La nueva etapa amplía la formación en oficios, soldadura, mantenimiento industrial, automatización y operación. El proyecto se vincula además con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y refuerza el rol de Río Negro como nodo estratégico para la exportación de petróleo y gas, con la mirada puesta en el inicio operativo del complejo hacia 2027.