RÍO NEGRO LANZÓ UN PLAN DE VIVIENDAS EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de Río Negro presentó “Construir Inclusión”, un programa que busca garantizar el acceso a la vivienda para personas con discapacidad y familias con integrantes con discapacidad, en un contexto donde la obra pública nacional para viviendas se encuentra completamente paralizada.

El interventor del IPPV, Mariano Lavín, explicó en AM740 que se trata de la primera vez que la provincia impulsa un plan específico de estas características, con viviendas destinadas exclusivamente a este sector.

“La decisión fue priorizar a las personas con discapacidad como un plan específico. El 100% de las viviendas que va a ejecutar este programa estarán destinadas a adjudicatarios con discapacidad o familias que tengan integrantes con discapacidad”, señaló.

El programa fue lanzado oficialmente el 29 de abril en Villa Regina y ya se encuentra abierta la inscripción, que se extenderá en dos etapas hasta mediados de julio. Los interesados pueden anotarse tanto de manera online como presencial en cualquiera de las 18 delegaciones del IPPV distribuidas en la provincia.

Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de edad, poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, residir en Río Negro y acreditar una residencia mínima de cinco años en la localidad donde se solicita la vivienda.

Lavín explicó que los expedientes serán evaluados de manera conjunta por el IPPV, el área provincial de Discapacidad, municipios y organizaciones vinculadas al sector, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad y urgencia.

“Las prioridades van a estar dadas por el tipo de discapacidad, las condiciones actuales de habitabilidad y las situaciones de salud más complejas”, indicó.

Durante la entrevista, el titular del organismo también describió el complejo escenario que enfrenta actualmente la política habitacional en Río Negro, luego de la eliminación total de programas nacionales de vivienda.

“Es la primera vez en más de 60 años que no existe ninguna política pública nacional de vivienda. Hoy todo se hace únicamente con recursos provinciales”, sostuvo.

Según detalló, el IPPV se financia principalmente a través de dos fuentes: fondos provenientes del sistema FONAVI y el recupero de cuotas que pagan las familias adjudicatarias de viviendas.

En ese contexto, explicó que la capacidad actual de construcción está muy lejos de los históricos planes federales que permitían desarrollar barrios completos de cientos o miles de viviendas.

“Con recursos provinciales hoy podemos hacer entre 200 y 300 viviendas por año, además de lotes con servicios y programas de mejoramiento”, afirmó.

Lavín también resaltó que el organismo analiza nuevas formas de construcción para acelerar soluciones habitacionales, aunque reconoció que todavía predominan los sistemas tradicionales.

“Hay muchos métodos de construcción no tradicional que estamos evaluando, pero también hay cuestiones técnicas, culturales y normativas que deben trabajarse municipio por municipio”, explicó.

Además del lanzamiento del programa “Construir Inclusión”, el funcionario confirmó que este jueves se entregarán 31 viviendas en Cipolletti destinadas a familias que vivían en condiciones precarias en el asentamiento Mariano Moreno, junto a las vías del ferrocarril.

La obra permitirá relocalizar a esas familias y avanzar con un proyecto urbano para recuperar ese sector de la ciudad como espacio público.

Fernández Oro, 7 de mayo de 2026.