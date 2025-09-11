La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

RÍO NEGRO MEJORÓ LA OFERTA SALARIAL A DOCENTES Y HABRÁ NUEVA PARITARIA EN SEPTIEMBRE

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

El gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial para docentes, con el objetivo de destrabar el conflicto con los gremios y garantizar el cumplimiento del calendario escolar. La iniciativa incluye sumas fijas no remunerativas y un pago extraordinario que varía según la antigüedad de los trabajadores.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Allí, Fabio Sosa, vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, dio detalles de la propuesta y destacó la importancia de sostener el diálogo “en un contexto de inflación e incertidumbre económica”.

Sosa explicó que la nueva propuesta mejora la presentada en julio y establece montos fijos según la antigüedad: $10.000 para quienes tienen hasta 11 años de servicio, $15.000 para quienes tienen entre 11 y 21 años, y $20.000 para quienes superan los 22 años. Además, se pagará una suma extraordinaria de $25.000 el 24 de septiembre, junto con el incremento previamente acordado.

El funcionario indicó que la negociación incluyó reuniones bilaterales y un nuevo encuentro paritario que se realizó el martes por la tarde. “Tenemos un diálogo abierto y fluido. No solo hablamos de lo salarial, también de infraestructura, programas educativos y estabilidad docente”, sostuvo.

Por último, Sosa advirtió que la provincia está afrontando responsabilidades que antes correspondían al gobierno nacional. “El gobierno provincial se está haciendo cargo de lo que Nación dejó de lado. No solo en lo salarial, también en infraestructura y programas que son esenciales”, afirmó. La próxima paritaria será el 18 de septiembre.

Río Negro, 11 de septiembre de 2025

Lo último

INFLACIÓN DE AGOSTO: QUÉ HAY DETRÁS DEL 1,9% Y CÓMO LEERLO EN CLAVE ECONÓMICA
INFLACIÓN DE AGOSTO: QUÉ HAY DETRÁS DEL 1,9% Y CÓMO LEERLO EN CLAVE ECONÓMICA
ARIEL RIVERO MARCA DISTANCIA DE LA LIBERTAD AVANZA Y REAFIRMA SU CAMINO CON PRIMERO RÍO NEGRO
ARIEL RIVERO MARCA DISTANCIA DE LA LIBERTAD AVANZA Y REAFIRMA SU CAMINO CON PRIMERO RÍO NEGRO
RÍO NEGRO MEJORÓ LA OFERTA SALARIAL A DOCENTES Y HABRÁ NUEVA PARITARIA EN SEPTIEMBRE
RÍO NEGRO MEJORÓ LA OFERTA SALARIAL A DOCENTES Y HABRÁ NUEVA PARITARIA EN SEPTIEMBRE
CIPOLLETTI DEBATE EL FUTURO DE UBER Y CABIFY: HAY DOS PROYECTOS ENFRENTADOS
CIPOLLETTI DEBATE EL FUTURO DE UBER Y CABIFY: HAY DOS PROYECTOS ENFRENTADOS
ALLEN EN CRISIS: PIDEN EXPLICACIONES AL INTENDENTE POR UNA DEUDA MILLONARIA
ALLEN EN CRISIS: PIDEN EXPLICACIONES AL INTENDENTE POR UNA DEUDA MILLONARIA
Click Here