RÍO NEGRO: NACIÓ UN FRENTE QUE BUSCA CONSOLIDAR EL CAMBIO Y “FRENAR” AL KIRCHNERISMO

n un movimiento que reconfigura el tablero político rionegrino, el PRO, La Libertad Avanza (LLA), CREO Río Negro y Republicanos Unidos oficializaron su unión de cara a las elecciones legislativas de octubre. El legislador provincial Juan Martín (PRO) celebró el acuerdo y lo calificó como “una oportunidad para que Río Negro se suba al tren del cambio que impulsa el presidente Javier Milei”.

La alianza —cuyo armado llevó varias semanas de diálogo con dirigentes nacionales y provinciales— todavía no definió candidaturas, pero sí estableció una plataforma electoral común con ejes claros: privatización de Aerolíneas Argentinas, modernización de la Justicia, endurecimiento del Código Penal para castigar incendios intencionales, intervención de Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo y reformas estructurales en partidos políticos. “El que llegue al Congreso no será un libre pensador; irá a cumplir este compromiso”, advirtió Martín.

El legislador reconoció que para llegar a este acuerdo fue necesario dejar atrás diferencias internas, incluso con figuras a las que había criticado en el pasado, como Aníbal Tortoriello. “Mis opiniones no cambiaron, pero ahora hay un bien superior: derrotar al kirchnerismo en todas sus versiones. En la unión está la fuerza”, aseguró.

Martín también explicó que el PRO decidió poner en pausa sus aspiraciones electorales individuales —incluida su precandidatura al Senado— para priorizar la construcción de un bloque competitivo. “Siempre buscamos generar espacios y acceder a lugares de poder para cambiar la realidad. Las aspiraciones siguen intactas, pero ahora trabajamos por un objetivo común”, señaló.

El acuerdo contempla no solo competir juntos en las legislativas nacionales, sino también explorar una coordinación futura en la Legislatura provincial, donde los distintos partidos tienen representación dispersa. “No hay que darle ventajas al kirchnerismo. Todos los esfuerzos para estar unidos valen la pena. Esto puede ser el inicio de un camino de diálogo que dé mejores soluciones a los rionegrinos”, afirmó.

Río Negro, 11 de agosto de 2025