RÍO NEGRO PRESENTA SU POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA ARGENTINA WEEK 2026

El Gobernador Alberto Weretilneck inicia esta semana una misión estratégica en los Estados Unidos. El mandatario participará de la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York. Este evento representa una de las plataformas de promoción económica más relevantes a nivel internacional. Su objetivo principal es posicionar a Río Negro como un destino atractivo para el capital extranjero.

La comitiva oficial cuenta con una marcada impronta federal y política. Weretilneck viaja junto al presidente Javier Milei y un nutrido grupo de gobernadores patagónicos y del norte argentino. Entre los asistentes destacan Rolando Figueroa de Neuquén e Ignacio Torres de Chubut. La presencia conjunta busca transmitir un mensaje de estabilidad y previsibilidad ante los mercados globales.

Durante las jornadas de trabajo, el mandatario rionegrino presentará una cartera diversa de proyectos productivos. La exposición se centrará en sectores clave como la energía, la minería y la logística provincial. También se destacará el rol de las economías regionales dentro del esquema exportador. El gobernador mantendrá reuniones privadas con ejecutivos de empresas globales y fondos de inversión interesados en la región.

Weretilneck enfatizó la importancia de este viaje para el futuro económico de su provincia. “Río Negro tiene recursos, infraestructura estratégica y un rumbo claro para transformar sus potencialidades en desarrollo”, afirmó el gobernador antes de partir. Según sus declaraciones, el foco estará puesto en facilitar la llegada del sector privado para dinamizar la economía local.

Linea directa con inversores

La Argentina Week funciona como un puente directo con los principales organismos internacionales de crédito. El evento permite a las provincias argentinas establecer vínculos directos con el ecosistema financiero de Wall Street. Para Río Negro, esta es una oportunidad para consolidar su protagonismo en el nuevo mapa energético nacional. La provincia busca garantizar que las inversiones generen resultados tangibles en el territorio.

“Nuestro objetivo es acompañar al sector privado y generar las condiciones para que las inversiones se traduzcan en más producción”, concluyó el mandatario. La agenda oficial concluirá con la firma de convenios de cooperación técnica y comercial. Se espera que los resultados de estas gestiones se traduzcan en nuevas obras y empleos genuinos. El gobierno provincial apuesta firmemente a la apertura internacional para sostener su crecimiento.