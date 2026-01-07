RÍO NEGRO: PROPONEN REFORZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone reforzar el control del cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatorio en niños. La iniciativa habilita la intervención del Estado provincial, contempla la vacunación compulsiva en casos extremos y prevé sanciones económicas para los responsables que incumplan.

La propuesta se dio a conocer en una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde se explicó que el proyecto fue presentado por el legislador Javier Acevedo, del bloque Coalición Cívica Ari-Cambiemos. El texto apunta a actuar cuando un niño no haya recibido alguna vacuna obligatoria, ya sea por intención, omisión o negligencia de sus tutores.

La fundamentación se apoya en datos del Ministerio de Salud de la Nación, que muestran en 2024 una caída “leve pero preocupante” en los niveles de vacunación infantil. En Río Negro, si bien hubo mejoras en algunos grupos, se detectó un descenso previo al ingreso escolar, con coberturas que en algunas ciudades rondaron apenas el 80%, lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad colectiva.

El proyecto establece que todo agente público que detecte la falta de una dosis debe informar a la delegación del Ministerio de Salud más cercana. Si las estrategias sanitarias no logran revertir la situación y persiste la negativa, se prevé una intimación formal y, de continuar el incumplimiento, una denuncia ante la Defensoría de Menores para que un Juzgado de Familia ordene la vacunación compulsiva “en resguardo del derecho a la salud del menor y de la sociedad”.

Además, la iniciativa contempla multas para los responsables, que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil y podrán duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, el juez podrá disponer trabajo comunitario en el área de Salud Pública, mientras que los fondos recaudados se destinarán al área de Vacunación.

