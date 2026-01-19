RÍO NEGRO REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO ANTE UN PANORAMA DE RIESGO EXTREMO

El Gobierno de Río Negro presentó este domingo un nuevo reporte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). El comunicado advierte por un escenario crítico para la región cordillerana y otras zonas del territorio provincial. En este marco, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó en San Carlos de Bariloche la presentación de un helicóptero hidrante especializado, único en el país, diseñado específicamente para el combate de siniestros en áreas de difícil acceso. La aeronave se destaca por su capacidad operativa, pudiendo transportar hasta 17 brigadistas y realizar descargas de 4.500 litros de agua por cada disparo.

La incorporación de este recurso tecnológico llega en un momento de vulnerabilidad ambiental, dado que las condiciones meteorológicas actuales combinan temperaturas elevadas, ráfagas de viento y una marcada ausencia de precipitaciones.

Esta situación ha dejado la vegetación extremadamente seca, facilitando la propagación inmediata de las llamas. Según el índice oficial del SPLIF para este domingo, el riesgo se cataloga como alto en Bariloche, mientras que alcanza niveles de muy alto en las localidades de El Bolsón, General Conesa y Luis Beltrán.

PROHIBICIONES Y SANCIONES

Bajo la vigencia de la Emergencia Ígnea, las autoridades recordaron que existe una prohibición total de encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, riberas y senderos, así como en cualquier espacio público que no cuente con habilitación específica. La restricción incluye la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Únicamente se permite cocinar en sitios expresamente acondicionados, siempre y cuando el índice de peligrosidad diario lo autorice; sin embargo, en días de riesgo extremo, la prohibición se extiende incluso a campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas normativas preventivas conlleva severas sanciones que incluyen multas económicas equivalentes a entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además del inicio de causas penales y acciones patrimoniales contra los responsables. Desde los organismos de emergencia se solicita a la población y a los turistas extremar la vigilancia y comunicarse de inmediato con la línea 103 ante el avistamiento de cualquier columna de humo o indicio de incendio.