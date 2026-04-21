RÍO NEGRO SE AFIRMA ENTRE LAS DOS PROVINCIAS QUE MÁS EMPLEO PRIVADO GENERAN

Río Negro volvió a destacarse a nivel nacional por la creación de empleo privado y se consolidó como una de las dos únicas provincias que crecieron en ese rubro en los últimos meses. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el dato refleja una estrategia sostenida de desarrollo productivo, inversión y prioridad para la mano de obra local.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera a la secretaria de Trabajo de Río Negro, Maru Aviléz, quien confirmó que la provincia “no sólo genera empleo privado sino que en estas últimas estadísticas encabeza el ranking de generación de empleo privado”. Además, destacó que este resultado se traduce en “más de 3.200 nuevos puestos de trabajo”.

Aviléz explicó que el crecimiento no se concentra en una sola actividad, sino que responde a una matriz productiva diversa que combina turismo, comercio, agro, pesca, ganadería y el nuevo impulso de la energía, la minería y la economía del conocimiento. En ese sentido, aseguró que “seguramente tenemos lugares donde destacamos esta generación de puestos de trabajo pero que va de la mano con un crecimiento general”.

La funcionaria sostuvo que uno de los ejes centrales de esta expansión laboral radica en la decisión política de priorizar a los trabajadores rionegrinos en los grandes proyectos. “Nuestro gobernador dijo esto se desarrolla con mano de obra de rionegrina”, afirmó, y precisó que la meta oficial apunta a que “de cada 10 puestos de trabajo que se abren en las industrias importantes y estratégicas, 8 de esos puestos estén ocupados por rionegrinas y rionegrinos como mínimo”.

Para la secretaria de Trabajo, la tendencia no es pasajera y se profundizará con los proyectos energéticos y de infraestructura previstos para los próximos años. “Nosotros lo vemos como una tendencia que vino para quedarse”, señaló. También remarcó que detrás de cada estadística hay una mejora concreta en la vida cotidiana: “detrás de cada número vos tenés una vida concreta que mejoró, una familia que tiene estabilidad”.

Río Negro, 21 de abril de 2026.