RÍO NEGRO SUMÓ UN HELICÓPTERO PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES

El Gobierno de Río Negro incorporó un helicóptero de alta capacidad para reforzar el combate de incendios forestales, como parte de una estrategia que apunta a mejorar la prevención, la alerta temprana y el primer ataque ante focos ígneos en la cordillera. La aeronave se suma a otras inversiones tecnológicas destinadas a proteger el bosque nativo y las zonas de interfase.

La información fue brindada en una entrevista realizada en la AM740, donde el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, explicó que la decisión surge tras los incendios más graves registrados en la provincia. “Había que poner una estrategia distinta y dotar al sistema de herramientas que permitan un ataque rápido y eficiente”, señaló.

Banacloy destacó que se trata de un helicóptero canadiense con características inéditas en la región, capaz de operar con viento de hasta 90 kilómetros por hora. “Tiene 2.500 HP, puede trasladar entre 17 y 19 combatientes y cargar más de 4.000 kilos, lo que permite llevar equipos, bombas y personal a zonas inaccesibles”, detalló el funcionario.

Respecto a las críticas por el costo, el ministro aclaró que la modalidad es de alquiler y responde a estándares internacionales. “No hay empresas en Argentina que provean este tipo de aeronaves. Comprar un helicóptero de estas características no es inmediato, no hay stock ni repuestos en el país”, afirmó, y remarcó que “cuando hay viento, muchos medios aéreos quedan en tierra; este helicóptero puede operar en esas condiciones”.

Finalmente, Banacloy subrayó que la clave está en la prevención y el primer ataque. “Hoy entramos a un verano muy distinto, con déficit hídrico, altas temperaturas y viento constante. No hay margen para el descuido”, advirtió, y sostuvo que la inversión busca evitar escenarios incontrolables como los vividos en temporadas anteriores en la cordillera rionegrina.

Viedma, 20 de enero de 2026.