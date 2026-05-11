RIOSECO PIDIÓ “INTELIGENCIA Y MENOS ERRORES” PARA CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA

El Frente y la Participación Neuquina (FPN) realizó una masiva convocatoria en su sede de Cutral Co este sábado. El intendente Ramón Rioseco encabezó el encuentro junto a referentes de diversas localidades de la provincia de Neuquén. Durante la jornada, se analizaron los desafíos políticos actuales y el rumbo de la gestión pública regional.

La reunión contó con la presencia de congresales y militantes provenientes de Zapala, Plottier, Picún Leufú y la capital neuquina. El debate se centró en tres pilares fundamentales: la situación nacional, la realidad provincial y el éxito del esquema municipal. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer una alternativa política que represente a los sectores populares.

Rioseco criticó con dureza las políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional de Javier Milei. El jefe comunal advirtió sobre el impacto del ajuste en los trabajadores y la concentración de la riqueza. “La pelea contra Milei no va a ser fácil. Hay que ser mucho más inteligentes y cometer muchos menos errores”, sentenció el mandatario ante la militancia.

Respecto al panorama provincial, se destacó el potencial estratégico que ofrece el desarrollo de Vaca Muerta para el territorio. El dirigente afirmó que Neuquén atraviesa una etapa de crecimiento energético sin precedentes en su historia. “Neuquén vive un momento de oro. El futuro que tiene la provincia es extraordinario, pero hay que prepararse”, enfatizó Rioseco durante su discurso.

El intendente también reivindicó la trayectoria administrativa de Cutral Co desde las históricas puebladas hasta la actualidad. Aseguró que la planificación y el orden fiscal permitieron consolidar una gestión con fuerte impronta en la justicia social. Según sus palabras, el municipio ostenta el superávit más importante de su historia sin detener el avance de las obras públicas esenciales.

“Cuando hay un modelo, hay futuro. Los invito a construir un modelo para hacer una sociedad más justa”, concluyó el referente del FPN. Al finalizar el acto, se convocó a los presentes a proyectar esta metodología de trabajo hacia el resto de las comunidades neuquinas. La jornada cerró con un firme llamado a la unidad y a la formación de cuadros jóvenes.