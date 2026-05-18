ROBARON UN CAMIÓN EN UN YACIMIENTO DE VACA MUERTA Y QUEDARON GRABADOS

La Policía de Neuquén avanza en la investigación del audaz robo de un camión cargado con cables en un yacimiento de Vaca Muerta. El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del sábado en la base de la empresa Sitec, ubicada en el área Lindero Atravesado Occidental. Los delincuentes Rompieron un candado del portón de ingreso y desactivaron el sistema de posicionamiento global (GPS) del vehículo pesado para impedir que los investigadores rastrearan su ubicación en tiempo real.

El golpe se concretó en un obrador situado a unos 30 kilómetros de la Ruta 51. La Comisaría 52 de Centenario tomó inmediata intervención en el caso debido a la jurisdicción del área afectada.

Los asaltantes aprovecharon una ventana de tiempo ideal en la que el predio quedó completamente sin personal. Los vigiladores privados se retiraron a las 20:30 para recorrer el yacimiento y regresaron recién a las 2 de la madrugada del domingo. Al retornar a la base, los guardias descubrieron que el portón de doble hoja se encontraba abierto y el candado de protección estaba completamente destruido.

“Constatan que estaba el portón abierto y el candado dañado. Ingresan y ven que faltaba un vehículo, un camión”, detalló el comisario a cargo del caso en declaraciones a la prensa regional. El rodado sustraído es un camión con batea modelo 2015 que transportaba un valioso cargamento. “Aparentemente estaba cargado, eso es lo que manifiesta el empleado de seguridad”, explicó el jefe policial respecto a los cables que contenía el vehículo.

Análisis de las cámaras

El análisis de las cámaras de seguridad del predio permitió reconstruir los movimientos de la banda criminal. Los registros fílmicos muestran que los tres sospechosos llegaron al lugar a bordo de una camioneta de color negro.

Los dispositivos internos del camión también captaron los rostros de los ladrones al encender el motor. Al notar la presencia de las lentes, los hombres intentaron cubrirse con capuchas, pero sus imágenes ya habían sido difundidas para lograr su identificación.