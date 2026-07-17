RODOLFO AGUIAR Y GUSTAVO SOL COORDINAN ACCIONES GREMIALES EN RÍO NEGRO

Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros y líder de la CGT en la seccional Alto Valle recibió al titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. Durante la jornada, ambos representantes gremiales analizaron el complejo escenario laboral vigente. Intercambiaron diagnósticos precisos sobre las problemáticas que afectan a los asalariados tanto en el ámbito federal como en el territorio provincial. La búsqueda de consensos estratégicos fue el eje central de la reunión.

En este marco, Aguiar destacó la relevancia de consolidar un frente de acción común entre los sectores sindicales. El dirigente manifestó que resulta indispensable unificar criterios ante el avance sobre las conquistas históricas. “Es fundamental compartir coincidencias con el máximo referente de camioneros ante el avasallamiento del gobierno nacional sobre nuestros derechos”, afirmó.

El referente de los estatales defendió el rol de las organizaciones colectivas en el contexto actual. Sostuvo que el Ejecutivo nacional mantiene una campaña constante de hostigamiento hacia los representantes de los trabajadores. Para Aguiar, la organización sindical es la única garantía real para evitar la pérdida de conquistas laborales básicas.

La realidad de los ingresos frente a la inflación también ocupó un lugar preponderante en el debate de los dirigentes. Aguiar cuestionó duramente las celebraciones del Gobierno nacional respecto a la desaceleración de los precios. Aseguró que la experiencia cotidiana de los asalariados difiere drásticamente de los indicadores oficiales que se difunden.

Según el análisis del titular de ATE, el poder adquisitivo ha sufrido un deterioro veloz en los últimos meses. “La inmensa mayoría de los trabajadores hoy no llega a fin de mes. Se usan tarjetas y billeteras virtuales para comer, gastando el aguinaldo por anticipado para pagar esas deudas”, denunció el sindicalista.

En contraste con el panorama federal, la reunión sirvió para evaluar positivamente las políticas implementadas en el plano rionegrino. Aguiar valoró las negociaciones que se llevan adelante con la administración local. El líder de ATE expresó su conformidad con las gestiones del gobernador Alberto Weretilneck para dar previsibilidad al sector.

Finalmente, ponderó el avance del proceso de pase a planta permanente en el Estado provincial. Esta medida de regularización otorgará estabilidad laboral garantizada a más de 4.200 trabajadores estatales en todo el territorio de Río Negro. Ambos dirigentes coincidieron en que estos acuerdos demuestran la importancia de la organización gremial.