ROLANDO FIGUEROA ROMPIÓ EL SILECIO SOBRE LA CRISIS POLÍTICA EN PLOTTIER

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, rompió el silencio tras la drástica salida de Luis Bertolini de la intendencia de Plottier. Durante un evento oficial en Villa Pehuenia, el mandatario analizó la compleja situación política que mantiene en vilo a la segunda ciudad más poblada de la provincia.

La renuncia de Bertolini ocurrió en un marco de alta tensión y denuncias por presunta persecución política. El ex jefe comunal decidió dar un paso al costado luego de que la Justicia de Neuquén iniciara una investigación por supuestas irregularidades administrativas. Según la fiscalía, existieron contrataciones directas con sobreprecios que comprometieron los fondos públicos del municipio, lo que aceleró su salida del Ejecutivo.

En este contexto, Figueroa enfatizó la importancia de respetar la división de poderes y la independencia de cada jurisdicción. “Siempre hemos sido muy prudentes, la Justicia tiene que trabajar con la independencia que cada uno tiene”, afirmó el gobernador ante la prensa.

Respecto a la asunción de Malena Resa como intendente interina, Figueroa reveló que aún no ha mantenido contacto con la nueva autoridad. La jura de Resa se produjo este jueves en un clima de incertidumbre y agitación social en el recinto del Concejo Deliberante. El mandatario neuquino se encontraba cumpliendo una agenda de gestiones internacionales en Buenos Aires al momento del traspaso de mando.

El gobernador destacó que cada municipio posee las herramientas legales necesarias para superar sus propias crisis internas sin tutelas externas. “Es un tema que debe resolver Plottier con las herramientas legales y constitucionales que cada uno tiene”, sostuvo Figueroa. El mandatario insistió en que la autonomía consagrada por la Constitución Provincial es el camino para recuperar el orden administrativo.

Sobre el futuro de la localidad, Figueroa lamentó el tiempo que la ciudad ha perdido en disputas políticas y judiciales constantes. La falta de estabilidad parece ser la principal preocupación del gobierno provincial respecto al crecimiento regional. Plottier cuenta con más de cincuenta mil habitantes y representa un nodo estratégico para el desarrollo económico y social de la Confluencia.

En su mensaje final, el mandatario provincial apeló a la resiliencia de la comunidad y sus instituciones para superar este bache. “Espero que Plottier se ponga de pie”, expresó Figueroa. El gobernador subrayó que la localidad ha perdido años valiosos para su desarrollo integral debido a estos conflictos recurrentes. Para Figueroa, es imperioso que la justicia y el gobierno municipal actúen con celeridad y transparencia total.