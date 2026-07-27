ROTACIÓN EN EL FRENTE DE IZQUIERDA: RENUNCIA ANDRÉS BLANCO Y CÉSAR PARRA ASUME COMO DIPUTADO PROVINCIAL

El diputado provincial Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda Unidad, formalizará este lunes la renuncia a su banca en la Legislatura neuquina a las 9 en conferencia de prensa. Su lugar en el recinto será ocupado por César Parra, referente del Partido Obrero y exconcejal de la ciudad capital.

La nómina legislativa se renovará a través del esquema de rotación pactado por los partidos que conforman la alianza de izquierda. Con esta transición, Parra completará el período parlamentario en representación del bloque del FIT-U.

Tras efectivizar su renuncia, Blanco regresará a su puesto de trabajo en la fábrica recuperada Zanon. A su vez, remarcó que mantendrá la política de percibir haberes equivalentes al sueldo de una docente y destinar el excedente a fondos de lucha.

Durante el anuncio estará acompañado por referentes sociales, sindicales y de derechos humanos con quienes articuló en estos años. En sus últimas actividades en la Cámara, impulsará un paquete de proyectos de fuerte contenido social.

Las iniciativas abarcan un plan de asistencia para personas en situación de calle y la declaración de emergencia habitacional. También incluyó un pedido de informes sobre la actividad sísmica en la provincia.

El dirigente saliente definió su paso por la gestión como “una tribuna de lucha” contra las políticas extractivistas en Vaca Muerta, las reformas penales y el uso de armas Taser.

Blanco continuará su militancia desde el ámbito fabril y la movilización en las calles. La representación legislativa mantendrá su compromiso en la defensa de los derechos de los sectores populares.