RUCCI ANUNCIÓ UN AUMENTO SALARIAL Y ADVIRTIÓ SOBRE LA REFORMA LABORAL

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa realizó una Asamblea General Informativa en Añelo, el corazón de Vaca Muerta. El encuentro reunió a más de 20.000 trabajadores en el predio de la Feria de los Artesanos. Los dirigentes analizaron un escenario complejo para 2026 y fijaron posición frente a la reforma laboral nacional.

El secretario general adjunto Ernesto Inal abrió el acto con un fuerte llamado a la unidad gremial. Inal denunció despidos recientes en diversas empresas del sector petrolero. El dirigente afirmó que la organización acompañó a cientos de trabajadores que perdieron su sustento. “La única familia que existe en los momentos difíciles es la de los trabajadores con los trabajadores”, sentenció ante la multitud. Además, remarcó que el sindicato no aceptará la exclusión de ningún operario y enfatizó que “la dignidad es salir a trabajar todos los días”.

Marcelo Rucci, secretario general del gremio, tomó la palabra para defender el protagonismo de los operarios en Vaca Muerta. El líder sindical condicionó el éxito de las inversiones al bienestar de la fuerza laboral. “Sin los trabajadores, Vaca Muerta no sería nada. Las inversiones no pueden hacerse olvidándose de quienes ponen el cuerpo todos los días”, aseguró Rucci. Su discurso se centró en la protección del empleo y la mejora de las condiciones en los yacimientos.

En materia salarial, Rucci anunció beneficios importantes a pesar del tope del 12% anual fijado a nivel nacional. El gremio confirmó que este mes se abonará el 3% pendiente del último acuerdo. También se consolidó un 5% por zona para equiparar a la cuenca neuquina con el régimen del sur del país. Los montos no homologados se pagarán bajo el concepto de Bono Vaca Muerta. Esta suma tendrá carácter no remunerativo para que el trabajador la perciba íntegramente.

Tamnbién se anunció el pago de un bono extraordinario de $500.000 para cada trabajador del sector. Rucci aclaró que la paritaria actual sigue vigente hasta el 31 de marzo. Por este motivo, el sindicato todavía debe discutir las actualizaciones correspondientes al primer trimestre de 2026. “El esfuerzo que se hace en Vaca Muerta tiene que ser reconocido. Estos logros no son de una comisión directiva: son de cada trabajador que participa”, señaló el dirigente.

Posteriormente, el líder petrolero lanzó una dura advertencia contra el proyecto de reforma laboral. Rucci rechazó cualquier intento de vulnerar los derechos adquiridos por los trabajadores. El sindicato se opone firmemente a la multiplicidad de tareas y a la implementación de bancos de horas. “El riesgo empresarial no puede recaer sobre el lomo de los trabajadores. No vamos a aceptar pérdida de condiciones laborales”, advirtió de manera enfática.

El trabajador es innegociable

Rucci sostuvo que la dignidad del trabajador petrolero es innegociable frente a cualquier avance legislativo. “Cuando tocan a uno, nos tocan a todos”, afirmó. El secretario general agradeció la presencia de las familias, las mujeres y los jóvenes que asistieron a la asamblea en Añelo.

El cierre del encuentro estuvo marcado por un pedido de compromiso a todos los afiliados. Rucci destacó que la fuerza de la organización reside exclusivamente en la participación de sus bases. “Esta organización se sostiene porque ustedes están. La fuerza del sindicato son los trabajadores”, concluyó antes de finalizar la jornada. Los beneficios anunciados también alcanzarán a los trabajadores de refinería de toda la región.